Milei respaldó a Adorni, pero advirtió que lo echará si la Justicia lo encuentra culpable

El presidente Javier Milei habló del caso Adorni durante su gira a España. Foto: Archivo

"Manuel es inocente. Yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema. A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias", aseguró.

Consultado sobre las explicaciones que dio Adorni respecto del incremento de sus bienes, el Presidente respondió que será la Justicia la que determine si existió algún delito.

"No tengo ningún problema. Ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho. Creo en su honestidad", señaló.

La explicación de Adorni

Las declaraciones de Milei llegan semanas después de que Adorni reconociera públicamente que, junto a su esposa Bettina Angeletti, mantuvo durante años ahorros que no habían sido declarados en sus presentaciones patrimoniales.

En una entrevista televisiva, el jefe de Gabinete explicó que esos fondos provenían de inversiones en criptomonedas realizadas entre 2013 y 2018, período en el que aseguró haber obtenido ganancias cercanas a los US$300.000.

Además, reveló que llegó a almacenar alrededor de US$500.000 en un dispositivo externo y confirmó que rectificó sus declaraciones juradas correspondientes a 2023 y 2024 para incorporar esos activos. Atribuyó la omisión a "un error" y afirmó que abonará los impuestos que correspondan.

Avanza la investigación judicial

Mientras el gobierno sostiene el respaldo político al funcionario, la causa judicial continúa su curso.

Este jueves, el fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba y dio instrucciones a los peritos contables de la Procuración para profundizar el análisis de la evolución patrimonial de Adorni e identificar posibles inconsistencias entre sus ingresos y los bienes declarados.

Según trascendió, la fiscalía busca reunir toda la información antes del inicio de la feria judicial de invierno, previsto para el 20 de julio.

Hasta el momento, Milei había defendido a Adorni a través de publicaciones en redes sociales. Sin embargo, esta es la primera vez que plantea públicamente la posibilidad de removerlo del cargo, aunque condicionó esa decisión a un eventual fallo condenatorio de la Justicia.