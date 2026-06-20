Javier Milei presidió el acto del Día de la Bandera y Manuel Adorni se mostró en primera fila

Manuel Adorni junto al resto de los miembros del Gabinete nacional. Javier Milei saluda con un abrazo a Patricia Bullrich.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se movió por carriles propios y volvió a exponer la fractura que atraviesa la cúpula libertaria con su presencia pese a que no fue invitada por Presidencia. De hecho se ubicó a pocos pasos del escenario reservado para las autoridades provinciales y las cámaras de televisión la tomaron sonriente en varias oportunidades. Milei evitó saludarla dando muestras del claro distanciamiento entre ambos.

Sí se acercó al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al intendente de Rosario, Pablo Javkin, quienes fueron los primeros en hablar en el Monumento Nacional de la Bandera.

"Cuando usted vino acá, señor presidente, hace justo dos años, recién empezábamos a salir de la peor crisis de inseguridad que hayamos atravesado en toda nuestra historia”, expresó Javkin al dirigirse a Milei. Resaltó que "juntos, Nación, provincia y municipio, pudimos al fin empezar a trabajar con un plan. El miedo cambió de bando y cambió para siempre”.

Manuel Adorni junto al resto de los miembros del Gabinete nacional.

Este viernes se conoció el reemplazo de Adorni como vocero presidencial. Se trata del diputado nacional y economista Adrián Ravier, quien agradeció la designación por parte del presidente.

En la semana, fuentes oficiales se encargaron de difundir que el ministro coordinador atravesado por cuestionamientos políticos internos y externos y por investigaciones judiciales vinculadas a la evolución de su patrimonio, estaría presente en el acto de Santa Fe.

Respaldo del presidente a Manuel Adorni

Sin lugar a dudas, fue un nuevo gesto de respaldo del mandatario hacia su ministro coordinador, dando cuenta que no está dispuesto a soltarle la mano a uno de sus funcionarios de mayor confianza en momentos en los que aliados le reclaman que le pida la renuncia.

Precisamente, Adorni apareció junto a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, de un lado y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, del otro. Minutos antes había intercambiado unas palabras con la senadora nacional Patricia Bullrich, quien ya se expresó a favor del alejamiento del funcionario libertario mientras dure la investigación por enriquecimiento ilícito.

La otra imagen que concentró la atención fue la de Villarruel, quien en un determinado momento le dio la espalda a Milei mientras comenzaba el acto.

Victoria Villarruel se mostró sonriente en todo momento más allá del ninguneo del propio Javier Milei y del gabinete nacional.

La vicepresidenta participó de las actividades en el Monumento a la Bandera, aunque su presencia no formó parte de la agenda oficial de la Casa Rosada. Desde hace años, la relación entre ambos atraviesa un momento pésimo y los contactos institucionales son prácticamente inexistentes.

En esta ocasión, la titular del Senado avanzó un casillero y decidió confirmar, desde sus redes sociales, que estaría en la ceremonia pese a no haber sido invitada de manera formal. La dirigente dijo que “Rosario es su segunda casa” y que nunca dudó en formar parte de la jornada.

“El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el general Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, señaló la funcionaria a través de un mensaje en su cuenta de X.

Desde la gestión del radical confirmaron que hubo un fuerte despliegue de seguridad ante la decisión de la CGT Rosario y ATE de encarar protestas en repudio a la presencia de Milei. Precisamente, se desplegaron 350 efectivos de seguridad repartidos en tres anillos para asegurar que el presidente y las autoridades no pasaran sobresaltos.