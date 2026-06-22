El gobierno busca hacer caer la sesión por Manuel Adorni con una reunión de comisión

"Ajeno" a las discusiones por su futuro, Manuel Adorni presentó al nuevo secretario de Comunicación y Prensa del gobierno nacional, Fabián Fernández. Foto: X de Manuel Adorni

El objetivo del gobierno es dilatar la discusión por Adorni

De esta manera, al trasladar el debate al ámbito de las comisiones parlamentarias, el gobierno consigue dilatar los plazos de la discusión -probablemente hasta mediados del mes próximo- y neutralizar la urgencia del reclamo opositor, dado que sobre tablas requerían una mayoría agravada de dos tercios, una cifra imposible de alcanzar sin aliados.

A pesar de la estrategia oficialista, la convocatoria a la sesión especial se mantiene formalmente en pie.

El temario impulsado por la oposición incluye severas iniciativas que exigen explicaciones a Adorni por presuntas irregularidades en su declaración jurada, movimientos de fondos públicos y uso de bienes del Estado; un conjunto de sospechas por las cuales ya está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Incluso, tres de las resoluciones presentadas buscan activar el mecanismo constitucional de la moción de censura para removerlo de su cargo, una herramienta contemplada desde la reforma de 1994 pero que jamás ha sido aplicada en la historia argentina.

Antes de ver a la Selección, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, criticó a Manuel Adorni. Foto: X de Maximiliano Pullaro

La dura reacción de Maximiliano Pullaro

En medio de la tensión legislativa, el frente político se recalentó aún más con las declaraciones del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El mandatario radical fue tajante al despegarse de la protección que el Ejecutivo nacional le brinda al jefe de Gabinete. “Si fuera funcionario de Santa Fe, no estaría desde hace rato en su cargo”, aseguró Pullaro en diálogo con RadioDos.

El santafesino argumentó que en su administración la "honestidad, austeridad y eficiencia" son requisitos innegociables. Para el gobernador, que Adorni continúe en sus funciones mientras es investigado por la Justicia "golpea a todos los que hacemos política y que creemos que las cosas pueden cambiar", ya que fomenta en la sociedad la idea de que "son todos iguales".

“No robar es fácil. El problema es ser eficiente y ser austero en la gestión”, disparó, tras advertir que esta situación "le hace mal a la República" e impacta directamente sobre la gestión de Javier Milei, que hasta hace pocos meses gozaba de un excelente momento en términos de imagen pública.

El quiebre entre ambos se hizo visible el pasado sábado en Rosario, durante el acto central por el Día de la Bandera. Pullaro compartió el escenario principal con el presidente Milei y las máximas autoridades, pero no cruzó palabra alguna con el jefe de Gabinete. El santafesino admitió la distancia, aunque buscó restarle dramatismo: “No lo saludé, pero no por nada en especial. No cruzamos ni saludo ni mirada. Tampoco le hubiese negado el saludo, pero no se dio”, concluyó.