Tras suspender el informe de Manuel Adorni en el Senado crece la tensión en el oficialismo

Sin embargo, la estrategia de contención legislativa no tardó en revertirse. Pocas horas después de los anuncios en el Palacio Legislativo, el propio funcionario desmintió públicamente la suspensión mediante sus canales oficiales de comunicación. Manuel Adorni ratificó su plena disposición a concurrir al recinto el próximo mes para dar cumplimiento al mandato constitucional.

Patricia Bullrich y Manuel Adorni

El origen de la interna por el jefe de Gabinete

La marcha y contramarcha respecto a la actividad oficial visibilizó el nivel de cortocircuitos existentes en la conducción de la estructura gubernamental. Fuentes de la Casa Rosada y del Congreso coincidieron en señalar que la situación generó un profundo hartazgo debido a la disputa sostenida entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la senadora Patricia Bullrich, figuras clave para el jefe de Gabinete.

El foco de la disputa radica en el nivel de respaldo político que debe otorgarse al funcionario cuestionado. Mientras que el sector alineado con la hermana del presidente mantiene la decisión de sostenerlo en su posición institucional y asegurar su defensa en sede parlamentaria, la conducción del bloque del Senado optó por una vía de preservación que consistió en bloquear el debate en el recinto para atenuar el impacto de las críticas.

Este desacuerdo estratégico se profundizó tras registrarse ausencias cruzadas en reuniones clave de coordinación parlamentaria. El distanciamiento entre ambas dirigentes dificulta la construcción de consensos internos en un cuerpo legislativo donde el oficialismo se encuentra en marcada minoría y depende de negociaciones constantes para blindar al jefe de Gabinete nacional.

Las diferencias de Karina Milei y Patricia Bullrich

A la complejidad interna que padece La Libertad Avanza se sumó un pronunciamiento directo de sus principales aliados legislativos. Mediante la difusión de un documento oficial, el partido PRO formalizó su exigencia para que el funcionario deje su cargo de manera inmediata, al considerar que su continuidad en la estructura del jefe de Gabinete resulta insostenible bajo el actual contexto político y judicial.

Los referentes del espacio político aliado remarcaron que el gobierno nacional no puede seguir asumiendo el costo del desgaste que produce la permanencia del ex vocero presidencial. En el Parlamento, la postura de este bloque resulta indispensable para que el oficialismo logre frenar las iniciativas de rechazo que provienen de los sectores más duros de la oposición.

La falta de un criterio unificado sobre el futuro institucional de Manuel Adorni y las ostensibles diferencias en los mecanismos de votación colectiva abren un panorama de incertidumbre en el Congreso, en momentos donde el Poder Ejecutivo requiere la aprobación de normativas económicas de alta prioridad que involucran miles de millones de dólares para la inversión pública.

El PRO se suma a la presión contra el jefe de Gabinete

Desde el PRO justificaron la ausencia de sus legisladores al sostener que el objetivo de la sesión ya había sido alcanzado previamente mediante la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo 30 de junio.

"El quórum ya no era necesario para garantizar que el tema siguiera su curso institucional", argumentaron.

Según detalló A24.com, pese a evitar acompañar la sesión impulsada por Unión por la Patria y otros bloques opositores, el partido volvió a marcar distancia de Adorni y dejó en claro que considera inviable su continuidad dentro del Gobierno.

"Desde el Senado vamos a pedir la interpelación, pero no vamos a hacerle el juego a los kirchneristas, que parecen haber descubierto la corrupción recién en 2026 y solo se indignan cuando les conviene políticamente", expresaron.

Ante este escenario de parálisis legislativa, los operadores de la Casa Rosada intentan tender puentes con los gobernadores para evitar un revés mayor en las comisiones bilaterales. La fragilidad de los acuerdos actuales pone en riesgo proyectos clave vinculados al transporte y la infraestructura de conectividad regional.