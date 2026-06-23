De los diputados mendocinos sólo Félix y Aveiro dieron quórum en la sesión para interpelar a Adorni

El peronista Emir Félix dio quórum en la sesión para interpelar a Manuel Adorni.

Los oficialistas mendocinos que lograron bloquear la sesión

En cambio, no dieron quórum Mercedes Llano, del Partido Demócrata, ni los legisladores mendocinos de La Libertad Avanza Facundo Correa Llano, Luis Petri, Julieta Morán Metral y Álvaro Martínez.

A ellos se sumaron los radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasay, ambos alineados con el gobernador Alfredo Cornejo, y la diputada Lourdes Arrieta, que llegó al Congreso por La Libertad Avanza pero luego se alejó del oficialismo.

La sesión había sido impulsada por sectores opositores que buscaban emplazar a las comisiones para avanzar con los proyectos de interpelación y moción de censura contra Adorni, en medio de la polémica por su patrimonio y sus declaraciones juradas.

Sin embargo, el oficialismo logró bloquear la convocatoria tras alcanzar un acuerdo con bloques aliados para abrir la Comisión de Asuntos Constitucionales el próximo 30 de junio y tratar allí los mismos expedientes.

Esa fue precisamente la explicación que dio el radical mendocino Lisandro Nieri a Diario UNO al justificar su ausencia. El diputado sostuvo que la sesión había perdido sentido luego de que se acordara el tratamiento del tema en comisión para la semana próxima.

El cornejista Lisandro Nieri justificó su ausencia en el recinto.

La diputada Mercedes Llano también justificó su decisión de no dar quórum. La legisladora del Partido Demócrata aseguró que no acompañaría una sesión impulsada por el kirchnerismo, aunque al mismo tiempo consideró que Manuel Adorni debería dejar su cargo.

"No voy a dar quórum a una sesión citada por el kirchnerismo. Igualmente, considero que Adorni debería renunciar", sostuvo.

Además, remarcó que quienes defienden las ideas de la libertad deben priorizar los principios por encima de las personas y señaló que el compromiso asumido con la ciudadanía exige mantener "alta la vara de la moral" y reafirmar "el contrato ético" con la sociedad.

La estrategia del gobierno nacional para blindar a Adorni

La estrategia del oficialismo, acompañada por aliados como el PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas, permitió evitar que prosperara el intento opositor de acelerar los plazos parlamentarios para exigir explicaciones al jefe de Gabinete.

Tras la caída de la sesión, los diputados que permanecieron en el recinto realizaron expresiones en minoría y cuestionaron a los legisladores que no dieron quórum.

Desde Unión por la Patria y la izquierda acusaron al oficialismo y a sus aliados de "blindar" a Adorni y evitar que comparezca ante el Congreso para responder por las denuncias vinculadas con su evolución patrimonial.

Con el fracaso de la convocatoria, la discusión quedó ahora trasladada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que fue citada para la próxima semana y donde el oficialismo tendrá mayor control sobre los tiempos de tratamiento de los proyectos.