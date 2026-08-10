Cornejo presentó las oportunidades de inversión en Mendoza a empresarios de Estados Unidos

Alfredo Cornejo destacó las oportunidades que ofrece Mendoza para los potenciales inversores. Foto: Gobierno de Mendoza

Cuentas ordenadas y estabilidad fiscal

Cornejo remarcó el manejo fiscal de la provincia durante los últimos años: “En esta década, Mendoza, con su administración pública, ha hecho una gran tarea. No hemos generado déficit, redujimos la deuda en U$S y en pesos, y lo hemos hecho en un país que ha tenido su macroeconomía muy desordenada”.

El mandatario sostuvo que "Mendoza reúne condiciones óptimas para profundizar la articulación entre el sector público y privado con Estados Unidos, valorando la interacción histórica en áreas como la industria vitivinícola y la participación de capitales privados en la economía".

Consultado sobre el legado de su gestión, Cornejo indicó que busca dejar una administración estatal "con mejores resultados en Educación, Salud, Justicia y Seguridad Pública, junto con el impulso definitivo al desarrollo energético y minero".

Minería, petróleo y turismo

En materia productiva, Cornejo identificó a la minería metalífera -especialmente vinculada con el cobre- como una de las principales metas de expansión provincial, aprovechando la ubicación estratégica en la Cordillera de los Andes.

Repasó el dinamismo de la industria hidrocarburífera, recordando que la provincia cuenta con la refinería más moderna del país y subrayó la las oportunidades tanto en yacimientos convencionales como en el sector norte de la formación Vaca Muerta, donde actualmente operan 7 pozos no convencionales. A esto sumó el crecimiento "superlativo" del turismo y el potencial del sector agroindustrial.

Equipo joven. Los estadounidenses estuvieron en Casa de Gobierno. Foto: Gobierno de Mendoza

Una comitiva de jóvenes líderes

La visita se dio en el marco del programa de intercambio que impulsan de manera conjunta el American Council of Young Political Leaders (ACYPL) y la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), orientado a promover la cooperación entre dirigentes menores de 40 años de ambos países.

La delegación estadounidense estuvo integrada por:

Ariana Elizabeth Beno , jefa de Gabinete de la Asamblea Estatal de Wisconsin.

, jefa de Gabinete de la Asamblea Estatal de Wisconsin. Kyle Wesley Hilbert , diputado estatal y presidente de la Cámara de Representantes de Oklahoma.

, diputado estatal y presidente de la Cámara de Representantes de Oklahoma. Michelle Rebecca Hinchey , senadora del Estado de Nueva York y presidenta de la Comisión de Agricultura.

, senadora del Estado de Nueva York y presidenta de la Comisión de Agricultura. Garrison O’Keith McMurtrey , comisionado del condado de Ramsey, Minnesota.

, comisionado del condado de Ramsey, Minnesota. Cynthia Kay Niemeyer , asesora principal de Políticas del American Petroleum Institute (API).

, asesora principal de Políticas del American Petroleum Institute (API). Lindsay Alexandra Powell , diputada estatal por Pensilvania.

, diputada estatal por Pensilvania. Michael Philip Detoy, alcalde de Hermosa Beach, California.