El oficialismo no dio quórum y se cayó la sesión que iba a tratar la interpelación a Adorni

El tema Adorni entró "en descanso"

De esta manera, el oficialismo no solamente hizo la sesión y ganó una semana “descansar” del tema Adorni, sino que además se garantiza una dinámica de trabajo de comisión con control absoluto de los tiempos, sin obligación de dictaminar en plazos establecidos, pudiendo incluso correr el arco hasta después del Mundial de fútbol y de las vacaciones de invierno.

El objetivo de la oposición de cara a la sesión pedida para este martes era emplazar con mayoría simple a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para someterlas a un cronograma urgente, con el mandato de dictaminar en plazos perentorios.

Así las cosas, el oficialismo con la ayuda de aliados logró blindar al jefe de Gabinete de la obligación de asistir al Congreso para dar las explicaciones que viene retaceando por su impactante incremento patrimonial desde que es funcionario público.

Los números del fallido quórum

Dentro de los 117 diputados presentes, estuvieron la enorme mayoría de Unión por la Patria, los cuatro diputados del Frente de Izquierda, los dos diputados de la Coalición Cívica, un sector de Provincias Unidas, Miguel Pichetto, Marcela Pagano y hasta Karina Banfi, cuya postura de desmarque causó revuelo en el interbloque Fuerzas del Cambio que integra.

Se ausentó llamativamente la jefa del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, así como algunos otros diputados que responden al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien había conseguido un adelanto de coparticipación para su provincia.

Tampoco estuvo el diputado de Encuentro Federal por la provincia de Buenos Aires Nicolás Massot, por motivos que se desconocen.

En cambio, no sorprendió la ausencia del PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal, que son los bloques con los que La Libertad Avanza había pactado el boicot al quórum.

Las expresiones en minoría

Ya consumada la caída de la sesión, los diputados opositores que se quedaron presentes iniciaron las expresiones de minoría, y arreciaron las críticas contra los bloques que ayudaron al gobierno a “proteger” a Adorni.

El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño lamentó que “no alcanzaron las propiedades, no alcanzaron los pendrives, los flippers, las sábanas de 8 millones de pesos, todos los viajes que salieron a la luz para que las diputadas y diputados de los bloques del PRO, de la UCR, de LLA, Innovación Federal” dieran quórum.

“Tampoco los veo a los diputados que responden al gobernador Pullaro. Acá hay una complicidad muy clara con Manuel Adorni, porque esta sesión tenía un objetivo muy claro que era avanzar con una moción de censura”, siguió.

“Si no alcanzaba con todo lo que mencioné anteriormente, Adorni confesó que él no declaró miles de dólares. Lo dijo en la televisión. Dijo que mintió en la declaración jurada. Y acá había dicho que había declarado todo. Le mintió al Parlamento y a todo el mundo. Sobran los motivos, sobran las cascadas, las propiedades para avanzar en esta moción de censura contra Manuel Adorni”, subrayó.

Por su parte, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, recordó que cuando Adorni confesó haber ocultado miles de dólares al fisco el PRO, la UCR y el MID habían sacado sendos comunicados marcando las mentiras y contradicciones del jefe de Gabinete, y considerando que no podía permanecer en el cargo.

“Se dice una cosa en las redes y se hace otra cosa en el recinto. No es que esto no tiene costo. La totalidad del Congreso argentino y esta Cámara de Diputados sí paga costos. Porque, ¿quién cree en una Cámara de Diputados que dice una cosa y después hace otra?”, se preguntó.

“Tenemos un gobierno con una gran crisis política alrededor de este tema. La institución del jefe de Gabinete fue creada para funcionar como válvula de escape frente a estas situaciones. Esta crisis existe por más que la quieran meter abajo de la alfombra”, remarcó.

A su turno, el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola apuntó que “los que no están acá hoy son cómplices del delincuente, porque lo de la citación a comisiones es una maniobra para garantizar la complicidad”.

“Con los 129 del quórum hoy podíamos votar la interpelación y la moción de censura”, reprochó.

En tanto, el radical Pablo Juliano (Provincias Unidas) criticó al bloque de la UCR por su ausencia en el recinto.

“Si vos te hacés llamar radical, tenés que estar acá. Si te hacés llamar de la Unión Cívica Radical, con lo que eso significa, no podés estar ausente acá. ¿Qué te dieron para no venir? ¿Qué te entregaron? ¿Qué precio estás pagando? Más de cien daños de lucha de un montón de hombres y de mujeres no se tiran”, lanzó.

Respecto a La Libertad Avanza, Juliano dijo: “Ustedes están condenando a la Argentina a una crisis institucional. Ustedes que creen que pueden hacerles pensar por un instante a la sociedad que les garpa sostener a Adorni. No hay problema, la sentencia más importante ya la carga sobre sus espaldas, y la sentencia la tiene la gente, que es un corrupto.

Marcela Pagano (Coherencia) destacó que “esta sesión era para levantar la vara moral de este país” y criticó duramente a quienes “en los medios de comunicación se venden como opositores o como defensores de la República” pese a lo cual se ausentaron en el recinto.

“Algunos que entraron conmigo decían que ‘no avalamos el afano’ y hoy no están acá. Son cómplices de la corrupción”, disparó.

“Si no es hoy, será mañana”, avisó Pagano, quien había iniciado su mandato como diputada de La Libertad Avanza pero rompió con el oficialismo por diferencias políticas que fueron creciendo en el tiempo.