Cristina Kirchner: por la causa Vialidad embargaron el departamento de San José 1111

El departamento de la calle San José figura nominalmente a nombre de la firma Los Sauces S.A., la sociedad inmobiliaria perteneciente a la familia de la ex vicepresidenta. Según determinó la investigación, los ingresos y activos de esta empresa se nutrieron de contratistas del Estado beneficiados durante el período analizado por los tribunales.

Inmuebles en la mira por la causa Vialidad

El listado de inmuebles alcanzados por esta nueva fase cautelar incluye activos de alta valuación ubicados tanto en la CABA como en Santa Cruz. Entre las unidades funcionales cauteladas se destacan departamentos y cocheras en el complejo Madero Center del barrio porteño de Puerto Madero, los cuales contaban con contratos de alquiler vigentes con firmas del empresario Cristóbal López.

La resolución también incluye extensiones de tierra y terrenos en El Calafate y El Chaltén, sumados a múltiples inmuebles registrados en la ciudad de Río Gallegos. En la capital santacruceña, la medida afecta al chalet particular donde residió la ex jefa de Estado, junto a otros domicilios distribuidos en el casco urbano local.

Los magistrados fundamentaron el alcance de la medida sobre bienes radicados a nombre de sociedades o transferidos a terceros en la normativa legal vigente. El Código Penal habilita a cautelar aquellos patrimonios que recibieron el beneficio económico directo o indirecto proveniente de las maniobras defraudatorias acreditadas durante el juzgamiento del caso.

El monto millonario del perjuicio al Estado por el caso Vialidad

El fuero federal estableció previamente una suma equivalente a 685.000 millones de pesos en concepto de perjuicio patrimonial al gobierno nacional por el direccionamiento de la obra pública vial. Esta cifra global debe ser cubierta en forma solidaria por el conjunto de los condenados en el proceso penal.

En paralelo a los bienes inmuebles, los tribunales mantienen el foco sobre los activos financieros detectados durante la instrucción de expedientes vinculados. El Ministerio Público Fiscal solicitó incluir en el decomiso preventivo los montos hallados en cajas de seguridad bancarias pertenecientes a la nómina familiar, cuyo origen lícito no pudo ser acreditado durante la etapa probatoria.

La liquidez en la causa de Cristina Kirchner

El tribunal reiteró los pedidos de informes a las entidades bancarias correspondientes para precisar la liquidez actual de las cuentas y cajas sujetas a cautela. Con esta decisión, la magistratura procura unificar las medidas de resguardo financiero mientras la instancia superior revisa las apelaciones presentadas por las defensas técnicas de los implicados.