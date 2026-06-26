Faltaba la publicación en el Boletín Oficial de la Nación de los decretos de nombramiento y ello ya ocurrió. Este jueves quedaron cubiertos dos cargos en la Justicia Federal de Mendoza: Carlos Parma (h) como defensor oficial y Sebastián Soneira como miembro de la Cámara Federal de Apelaciones.
Javier Milei firmó los nombramientos de Soneira y Parma en la Justicia Federal de Mendoza
Fueron publicados los decretos en el Boletín Oficial. Carlos Parma es defensor público oficial y Sebastián Soneira miembro de la Cámara Federal de Apelaciones
Con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, quedaron formalizadas las incorporaciones de los dos funcionarios cuyos pliegos habían sido aprobados por la Cámara de Senadores hace 3 semanas.
Parma y Soneira fueron avalados en la Cámara Alta en la misma sesión en la que se trató el pliego de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, cuyo nombramiento es resistido por Javier Milei a pesar de que ya cuenta con la aprobación legislativa requerida.
Sólo la cuñada de Alconada Mon no fue nombrada
Fueron los 47 los nombramientos publicados en el Boletín Oficial, entre ellos los dos mendocinos. De la lista original sólo quedó afuera Michelli. En realidad el presidente de la Nación tiene la atribución que le da la Constitución Nacional de no firmar un nombramiento por más que llegue aprobado por el Senado. En la práctica es un veto tácito, según interpretaron analistas políticos.
Aunque tiene una extensa carrera judicial, de más de 30 años, Michelli no fue nombrada por Javier Milei sin que se dieran explicaciones oficiales lo que refuerza la hipótesis de que esa actitud se relaciona con el parentesco de la jueza con Alconada Mon, periodista de investigación que reveló hechos de supuesta corrupción en el gobierno nacional que incluso involucran al propio titular del Ejecutivo Nacional.
Carlos Parma hijo
Carlos Agustín Parma fue aprobado para desempeñarse como Defensor Público Oficial Federal en Mendoza, una función vinculada con la representación y asistencia jurídica de personas que requieren defensa pública ante la Justicia Federal.
Hasta ahora cumplía funciones como secretario de juzgado en la misma Justicia Federal. Es hijo del reconocido Carlos Parma, quien fue juez especializado en Derecho Penal y se jubiló hace 3 meses.
Sebastián Soneira, por su parte, fue designado como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, uno de los tribunales de mayor relevancia en la estructura judicial federal de la provincia. La Cámara interviene en la revisión de decisiones adoptadas por los juzgados federales y tiene competencia sobre causas de alto impacto institucional.
Hasta ahora era el fiscal adjunto Civil en la Procuración General del Ministerio Público Fiscal y antes había pertenecido al gobierno de Alfredo Cornejo, desempeñándose como director de Personas Jurídicas. Se unirá a los actuales miembros Juan Ignacio Pérez Curci, Gustavo Castiñeira de Dios, y Alberto Pizarro. Faltan dos cargos aún por designar. Los tres lugares quedaron vacantes tras la jubilación de Juan Antonio González Macías, la renuncia de Olga Pura Arrabal y el fallecimiento de Alfredo Porras.