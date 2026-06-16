Caso Loan: comenzó el juicio oral en Corrientes con 17 imputados en el banquillo

Las hipótesis de la fiscalía sobre el Caso Loan

La acusación central, impulsada por la fiscal general Tamara Pourcel, sostiene la hipótesis de que el niño de cinco años fue sustraído de la custodia de su padre de manera planificada y bajo la dinámica de una estructura de crimen organizado. La representación del Ministerio Público Fiscal ratificó que no se descarta ninguna posibilidad sobre el destino del niño, incluyendo la hipótesis de que se encuentre con vida. La investigación paralela para determinar su paradero actual continúa tramitándose activamente ante los juzgados federales de la localidad de Goya, vinculada de forma directa al Caso Loan.

La reconstrucción efectuada por los investigadores en la denominada "zona cero", que abarca el sector del naranjal y la vivienda particular de la abuela, permitió fundamentar la teoría del rapto frente a la hipótesis del extravío accidental. Según detalló la fiscalía en los informes previos al comienzo del debate, el hallazgo de una zapatilla perteneciente al niño en un sector alejado del predio rural fue considerado un indicio de evidencia plantada por terceros con el objetivo expreso de desviar las tareas iniciales de rastrillaje terrestre.

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La prueba científica considerada de mayor peso por la parte querellante surge de los peritajes de odorología canina realizados por los guías y los perros rastreadores oficiales sobre la flota vehicular de los sospechosos. Estos exámenes específicos detectaron de manera positiva la presencia de rastros biológicos en el interior de una camioneta Ford Ranger de color blanco y en un automóvil Ford Ka de color rojo, ambos vehículos pertenecientes al matrimonio conformado por los imputados Carlos Pérez y María Victoria Caillava, quienes se retiraron del establecimiento rural durante el horario en que se desplegaban los primeros operativos de búsqueda en la localidad correntina de 9 de Julio.

Los acusados por la sustracción en el Caso Loan

El proceso judicial unificado clasifica a los 17 acusados en dos bloques diferenciados según la naturaleza de los delitos imputados por la fiscalía federal. El núcleo principal de la investigación está compuesto por siete personas acusadas en forma directa como coautores y partícipes de la maniobra de sustracción y posterior ocultamiento del menor en el marco del almuerzo familiar acontecido el 13 de junio de 2024.

Entre los detenidos principales en el banquillo de los acusados se encuentran la tía paterna de Loan, Laudelina Peña, y su cónyuge Bernardino Antonio Benítez, señalados por acompañar al menor hacia la zona boscosa del naranjal antes de perderse su rastro visual. Asimismo, permanecen bajo proceso la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez, junto con la pareja conformada por Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, quienes participaron activamente del desplazamiento inicial por el terreno.

loan-danilo-peña El 13 de junio de 2024 desapareció Loan Danilo Peña.

Por su parte, el excomisario de la localidad de 9 de Julio, Walter Adrián Maciel, comparece imputado bajo la figura penal de partícipe necesario en la maniobra de sustracción, además de habérsele imputado la comisión de diversas irregularidades administrativas y funcionales en los operativos de rastrillaje que desviaron el foco del Caso Loan.

El encubrimiento y las derivaciones del Caso Loan

El segundo bloque de juzgamiento comprende a otras diez personas, entre las que figuran profesionales de la psicología, letrados particulares y miembros vinculados a una fundación de asistencia social. Todos ellos se encuentran acusados formalmente por delitos de encubrimiento agravado, falso testimonio, entorpecimiento de la labor de la justicia federal y desvío intencional de la investigación.

La querella y la fiscalía buscarán determinar la responsabilidad de este entorno en las maniobras de distracción que impidieron dar con el paradero de Loan durante las primeras semanas críticas tras su desaparición. Con el inicio de las rondas declaratorias, la Justicia Federal de Corrientes intentará esclarecer una trama que mantiene en vilo al país y que expone la vulnerabilidad de las fronteras internas en casos de delincuencia organizada. El tribunal anticipó que las jornadas serán intensas y no se descartan nuevas detenciones a partir de las contradicciones que puedan surgir en el estrado.