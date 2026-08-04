El arreglo judicial de 2 arrieros acusados de maltrato animal a mulas del parque Aconcagua

Entre las normas de conducta que fijó el juez Sebastián Sarmiento se impuso no cometer otros delitos, presentarse ante la Justicia cuando lo requiera, realizar un capacitación contra el maltrato animal y no realizar actividades con animales como porteo, carga y traslado de personas.

Los otros imputados por maltrato animal

En la megacausa restará resolver la situación procesal de otros 8 arrieros: Jorge Orlando Fernández (31), Alexis Emanuel Mercado (28), Renzo Gustavo López (20), Darío Rubén Arias (53), Jesús David Carbajal (21), Diego Antonio Nievas (37), Sergio Alejandro Arancibia (31) y Facundo Cristian Flores (31).

Todos están imputados en algunos de los 8 hechos que se reconstruyeron en la megainvestigación y que ocurrieron entre fines de 2024 y 2025. La mayoría de los hechos sostiene que las mulas que ingresaban al Parque Provincial Aconcagua sufrieron lesiones y heridas al estar en malas condiciones o tener colocadas espuelas de puntas afiladas.

El episodio más grave ocurrió el 17 de noviembre de 2025, cuando 3 de los imputados ingresaron con 24 mulas e hicieron noche en plaza Argentina, dentro del Aconcagua. Uno de los mamíferos, llamado Lunático, se encontraba en malas condiciones ya que presentaba síntomas de fatiga, debilidad y falta de apetito. Al día siguiente, los arrieros decidieron dejarlo abandonado en el lugar y se retiraron.

Lunático fue encontrado al día siguiente por otro arriero, quien alertó a las autoridades. Los veterinarios debieron practicarle una eutanasia para evitar que la mula continúe sufriendo de forma innecesaria.

Otro de los hechos sostiene que 2 arrieros ingresaron con 2 mulas cargadas el 24 de noviembre de 2024. Le dijeron a los guardaparques de Aconcagua que trasladaban gel, pero en realidad se trataba de baterías. El ácido de esos artefactos le produjeron quemaduras en la parte superior a los equinos, configurando un caso de maltrato animal.