El motivo por el que una jueza rechazó condenar a un hombre que iba a admitir una muerte en un accidente

Entre sus argumentos, la jueza planteó que Ricardo Tormo siempre se mantuvo presto a resolver la situación con Ángel Videla tras un choque menor entre sus vehículos, pero fue el jubilado quien sostuvo una "ira irracional" y lo insultó constantemente. Todo esto ocurría mientras el otro hombre le pedía que se calmara ya que tenía a sus 2 hijos llorando adentro del auto.

Tras la resolución, la jueza María Alejandra Mauricio decidió apartarse de la investigación. De confirmarse su teoría sobre el accidente, Ricardo Tormo terminará directamente sobreseído en el expediente, según adelantaron fuentes judiciales.

De asesinato por una discusión vial a un accidente

En la tarde del 12 de mayo pasado, cerca de las 18.30, se produjo un altercado callejero en calle Tomás Guido 2875 de Las Heras entre los conductores de un auto Ford Laser y un VW Passat. Un accidente leve generó una discusión entre los protagonistas que escaló rápidamente.

La secuencia terminó con Ángel Eugenio Videla, quien estaba a días de cumplir 67 años, con graves heridas que terminaron provocando su muerte días después. Ricardo Tormo se fue del lugar, aunque terminó detenido el 29 de mayo e imputado por homicidio simple con dolo eventual.

La primera reconstrucción del episodio en Las Heras apuntó a que Ángel Videla se colgó del volante del Ford Laser en busca de evitar que Ricardo Tormo se fuera del lugar. En esa secuencia fue que lo atropelló y lo mató. Bajo esta premisa, al Fiscalía de Homicidios entendió en primera instancia que le quitó la vida al jubilado de forma intencional.

Sin embargo, se fueron sumando testigos en el expediente que cambiaron la versión y apuntaron a un hecho accidental. La nueva hipótesis apuntó a que Ricardo Tormo no se dio cuenta que había atropellado a Ángel Videla, sobre todo teniendo en cuenta que quiso huir de la situación violenta porque tenía a sus dos hijos -de 8 y 2 años- llorando en el asiento trasero.