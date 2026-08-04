La situación penal de Ricardo Alberto Tormo (37), quien atropelló y mató a un jubilado en Las Heras hace 3 meses, mejora a medida que pasa el tiempo. El caso dejó de investigarse como un asesinato para ser contemplado como un accidente. Y cuando estaba a punto de ser condenado a una pena menor, una jueza ordenó que se investigue si no fue todo culpa de la víctima fatal.
El motivo por el que una jueza rechazó condenar a un hombre que iba a admitir una muerte en un accidente
En un principio se sospechaba que el conductor arrolló intencionalmente a la víctima, pero las pruebas demostraron que fue un hecho accidental
En junio pasado, Ricardo Tormo había recuperado su libertad. Es que se había caído la principal teoría de que el hombre atropelló a Ángel Eugenio Videla (66) intencionalmente en medio de una discusión vial. La Fiscalía recalificó el caso como un homicidio culposo -hecho accidental- y estaba previsto un juicio abreviado donde sería condenado a una pena excarcelable este martes.
Sin embargo, la jueza María Alejandra Mauricio rechazó el acuerdo entre las partes. La magistrada planteó que se debe profundizar la investigación para determinar si el accidente se produjo por una "autopuesta en peligro" de la víctima fatal al colgarse del auto de Ricardo Tormo cuando estaba en movimiento.
Entre sus argumentos, la jueza planteó que Ricardo Tormo siempre se mantuvo presto a resolver la situación con Ángel Videla tras un choque menor entre sus vehículos, pero fue el jubilado quien sostuvo una "ira irracional" y lo insultó constantemente. Todo esto ocurría mientras el otro hombre le pedía que se calmara ya que tenía a sus 2 hijos llorando adentro del auto.
Tras la resolución, la jueza María Alejandra Mauricio decidió apartarse de la investigación. De confirmarse su teoría sobre el accidente, Ricardo Tormo terminará directamente sobreseído en el expediente, según adelantaron fuentes judiciales.
De asesinato por una discusión vial a un accidente
En la tarde del 12 de mayo pasado, cerca de las 18.30, se produjo un altercado callejero en calle Tomás Guido 2875 de Las Heras entre los conductores de un auto Ford Laser y un VW Passat. Un accidente leve generó una discusión entre los protagonistas que escaló rápidamente.
La secuencia terminó con Ángel Eugenio Videla, quien estaba a días de cumplir 67 años, con graves heridas que terminaron provocando su muerte días después. Ricardo Tormo se fue del lugar, aunque terminó detenido el 29 de mayo e imputado por homicidio simple con dolo eventual.
La primera reconstrucción del episodio en Las Heras apuntó a que Ángel Videla se colgó del volante del Ford Laser en busca de evitar que Ricardo Tormo se fuera del lugar. En esa secuencia fue que lo atropelló y lo mató. Bajo esta premisa, al Fiscalía de Homicidios entendió en primera instancia que le quitó la vida al jubilado de forma intencional.
Sin embargo, se fueron sumando testigos en el expediente que cambiaron la versión y apuntaron a un hecho accidental. La nueva hipótesis apuntó a que Ricardo Tormo no se dio cuenta que había atropellado a Ángel Videla, sobre todo teniendo en cuenta que quiso huir de la situación violenta porque tenía a sus dos hijos -de 8 y 2 años- llorando en el asiento trasero.
En pocas palabras
- Accidente investigado: un hombre que atropelló y mató a un jubilado en Las Heras podría ser sobreseído.
- Cambio de carátula: El caso pasó de homicidio simple a accidente, pero una jueza pidió investigar si la víctima se expuso al peligro.
- Pruebas a favor: Testigos, incluidos hijos de la víctima, sugieren que el hecho fue accidental y no intencional.