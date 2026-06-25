Video: una mujer quiso robar la caja de un comercio y terminó semidesnuda

Cuando la dueña regresó la sorprendió y se abalanzó sobre ella para impedir el robo. En medio del forcejeo, la dueña sujetó a la otra mujer por la capucha del buzo que llevaba puesto. Los esfuerzos de la mujer por zafarse provocaron que su torso quedara expuesto, hasta que terminó semidesnuda.

La propietaria la dejó ir tra gritarle “¡delincuente, desgraciada!” mientras la mujer huía del local.

La mujer detalló que, tras el primer episodio, la persiguió por algunas cuadras sin alcanzarla y llamó a la Policía, que le indicó que enviaría una patrulla “en un rato”.

La dueña del local forcejeó con la delincuente.

En ese lapso de tiempo, la misma persona regresó al comercio y exigió que se borraran los videos de las cámaras. Esto causó un nuevo enfrentamiento que culminó con la rotura de uno de los vidrios del local. Vecinos que presenciaron la escena intervinieron y retuvieron a la mujer hasta que llegó el personal policial.

La propietaria manifestó que siente “mucha bronca y mucha impotencia” porque “no es la primera vez que ocurre”. Señaló que el comercio cuenta con reja, alarma y cámaras de seguridad, pero que “eso no los detiene”.