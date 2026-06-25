Una mujer ingresó a un comercio de la ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe, e intentó robar el dinero de la caja registradora, pero luego de un forcejeo con la dueña terminó semidesnuda. El hecho ocurrió este miércoles y el video de una cámara de seguridad se viralizó este jueves.
Video: una mujer quiso robar la caja de un comercio y terminó semidesnuda
Las imágenes de la cámara de seguridad del negocio se difundieron rápidamente a través de redes sociales
Lo más curioso es que poco tiempo después regresó al local para exigir que se eliminaran las imágenes de las cámaras de seguridad, por lo que se generó un nuevo incidente y fue retenida por vecinos hasta la llegada de la Policía.
El episodio ocurrió alrededor de las 7:47 del miércoles. Según se aprecia en las imágenes de la cámara de seguridad y el relato de la dueña del local, la mujer aprovechó un momento en que la propietaria no estaba en el salón principal, se dirigió directamente a la caja registradora, la abrió y comenzó a sacar dinero.
Cuando la dueña regresó la sorprendió y se abalanzó sobre ella para impedir el robo. En medio del forcejeo, la dueña sujetó a la otra mujer por la capucha del buzo que llevaba puesto. Los esfuerzos de la mujer por zafarse provocaron que su torso quedara expuesto, hasta que terminó semidesnuda.
La propietaria la dejó ir tra gritarle “¡delincuente, desgraciada!” mientras la mujer huía del local.
La mujer detalló que, tras el primer episodio, la persiguió por algunas cuadras sin alcanzarla y llamó a la Policía, que le indicó que enviaría una patrulla “en un rato”.
En ese lapso de tiempo, la misma persona regresó al comercio y exigió que se borraran los videos de las cámaras. Esto causó un nuevo enfrentamiento que culminó con la rotura de uno de los vidrios del local. Vecinos que presenciaron la escena intervinieron y retuvieron a la mujer hasta que llegó el personal policial.
La propietaria manifestó que siente “mucha bronca y mucha impotencia” porque “no es la primera vez que ocurre”. Señaló que el comercio cuenta con reja, alarma y cámaras de seguridad, pero que “eso no los detiene”.