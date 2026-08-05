Una secuencia insólita rápidamente se transformó en un fenómeno viral en las redes sociales. Un lobo marino se metió de manera imprevista a una embarcación pesquera y eligió una cucheta de la tripulación para dormir plácidamente.
VIDEO: un lobo marino se coló a un barco pesquero y sorprendió a marineros en Mar del Plata
Pese a la presencia de los marineros, el lobo marino se relajó con total tranquilidad en una de las camas. El video de la secuencia
Lejos de inquietarse por el movimiento de los pescadores de Mar del Plata, el animal se recostó con total naturalidad y disfrutó de una larga siesta como si fuera un marinero más.
Un visitante inesperado en alta mar
La escena, que quedó registrada en un video que ya recorre todas las plataformas digitales, generó sorpresa y ternura por igual entre quienes forman parte de la actividad.
El lobo marino ingresó al barco sin mostrar ningún tipo de resistencia o agresividad, buscando un espacio cómodo para descansar entre las camas dispuestas para la tripulación.
Mientras los hombres a bordo realizaban sus tareas habituales, el lobo marino se apropió del sector de descanso y adoptó una postura totalmente relajada.
Este comportamiento dejó en evidencia la confianza con la que la fauna local se desenvuelve en zonas urbanas vinculadas a la pesca en Mar del Plata, sorprendiendo a propios y extraños con este tipo de postales.
La presencia de los lobos marinos en Mar del Plata
Si bien la presencia de estos animales es una postal clásica en las costas del país, el episodio graficó a la perfección la delgada línea entre la vida silvestre y el entorno humano en los muelles.
Como se dijo antes, las imágenes del inesperado descanso no tardaron en cosechar miles de reproducciones, comentarios y reacciones de usuarios que destacaron la absoluta tranquilidad del lobo marino.
El puerto suma así una nueva anécdota insólita que quedará en la memoria de los marineros y que demuestra, una vez más, cómo los animales logran acaparar la atención general con momentos de extrema simpatía.
En pocas palabras
- Lobo marino: un lobo marino ingresó a un barco pesquero en Mar del Plata y se durmió en una cucheta de la tripulación.
- Viralización: la insólita escena quedó registrada en un video que se convirtió en viral en redes sociales, generando sorpresa y ternura.
- Convivencia: el animal mostró confianza al ingresar y descansar, evidenciando la interacción entre fauna local y el entorno humano en la zona portuaria.