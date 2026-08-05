VIDEO: un lobo marino se coló a un barco pesquero y sorprendió a marineros en Mar del Plata

El lobo marino ingresó al barco sin mostrar ningún tipo de resistencia o agresividad, buscando un espacio cómodo para descansar entre las camas dispuestas para la tripulación.

Un pescador amaneció y encontro a un lobo marino que se habia colado al barco a dormir mas comodo kjj



Habra que dejarlo descansar al tipazo pic.twitter.com/cuRlmpyUEf — ElBuni (@therealbuni) August 2, 2026

Mientras los hombres a bordo realizaban sus tareas habituales, el lobo marino se apropió del sector de descanso y adoptó una postura totalmente relajada.

Este comportamiento dejó en evidencia la confianza con la que la fauna local se desenvuelve en zonas urbanas vinculadas a la pesca en Mar del Plata, sorprendiendo a propios y extraños con este tipo de postales.

La presencia de los lobos marinos en Mar del Plata

Si bien la presencia de estos animales es una postal clásica en las costas del país, el episodio graficó a la perfección la delgada línea entre la vida silvestre y el entorno humano en los muelles.

Como se dijo antes, las imágenes del inesperado descanso no tardaron en cosechar miles de reproducciones, comentarios y reacciones de usuarios que destacaron la absoluta tranquilidad del lobo marino.

El puerto suma así una nueva anécdota insólita que quedará en la memoria de los marineros y que demuestra, una vez más, cómo los animales logran acaparar la atención general con momentos de extrema simpatía.