Un pitbull descontrolado atacó salvajemente a una cría de lobo marino

Un pitbull totalmente descontrolado y sin la supervisión de su dueño, atacó salvajemente a una cría de lobo marino y la hirió gravemente. Investigan quién es el dueño del perro.
El hecho sucedió en Playa Unión de la provincia de Chubut, generando una ola de reclamos vecinales y el inicio de una investigación judicial sobre la responsabilidad en el control de mascotas y la protección de la fauna silvestre.
La Fiscalía ambiental ya busca identificar a la persona responsable del animal.
En Playa Unión, una postal habitual del verano patagónico dio paso a la inquietud. En la villa balnearia cercana a Rawson, una persona registró en video cómo un perro de raza pitbull, deambulando por la costa sin correa ni bozal, acecha y ataca a un pequeño ejemplar de lobo marino.
En las imágenes se observa cómo el animal se lanza reiteradamente sobre el lobo marino, que intenta escapar, en un sector de la costa prácticamente vacío. El ataque se interrumpe cuando la persona que graba, a los gritos y con gestos, logra que el can se aleje, aunque este insiste en perseguir a la cría.
Solo la intervención directa de quien documentó la escena permite separar a los animales.
Desde la publicación del video, las críticas y exigencias vecinales fueron en aumento. Organizaciones de defensa del medioambiente y vecinos de Rawson solicitaron al municipio que actúe ante lo que describieron como una “amenaza concreta” para los animales marinos y la seguridad de quienes disfrutan de la costa.
Además, con el inicio oficial de la temporada estival en pocas horas y la llegada de turistas prevista para el 6 de diciembre, cuarenta guardavidas iniciarán funciones en la zona, donde los carteles recuerdan la prohibición municipal de perros sueltos en áreas con presencia de fauna silvestre.
La ordenanza vigente y la legislación provincial en Chubut no dejan lugar a dudas: está prohibido que los perros circulen libres y sin control por la playa, mucho menos en sectores identificados como hábitat de especies protegidas.
El Ministerio Público Fiscal tomó cartas en el asunto. La fiscal Florencia Gómez, titular de la Unidad Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales, anunció el inicio de una investigación de oficio, con el objetivo de descubrir la identidad “del irresponsable cuidador de ese animal”, según expresó en declaraciones recogidas por Diario Jornada.
Fuente: infobae.com