Un pitbull descontrolado atacó salvajemente a una cría de lobo marino

En Playa Unión, una postal habitual del verano patagónico dio paso a la inquietud. En la villa balnearia cercana a Rawson, una persona registró en video cómo un perro de raza pitbull, deambulando por la costa sin correa ni bozal, acecha y ataca a un pequeño ejemplar de lobo marino.

En las imágenes se observa cómo el animal se lanza reiteradamente sobre el lobo marino, que intenta escapar, en un sector de la costa prácticamente vacío. El ataque se interrumpe cuando la persona que graba, a los gritos y con gestos, logra que el can se aleje, aunque este insiste en perseguir a la cría.

Solo la intervención directa de quien documentó la escena permite separar a los animales.

pitbul1 Salvaje. Un pitbull sin el control de su dueño, atacó salvamente a una cría de lobo marino.

Desde la publicación del video, las críticas y exigencias vecinales fueron en aumento. Organizaciones de defensa del medioambiente y vecinos de Rawson solicitaron al municipio que actúe ante lo que describieron como una “amenaza concreta” para los animales marinos y la seguridad de quienes disfrutan de la costa.

Además, con el inicio oficial de la temporada estival en pocas horas y la llegada de turistas prevista para el 6 de diciembre, cuarenta guardavidas iniciarán funciones en la zona, donde los carteles recuerdan la prohibición municipal de perros sueltos en áreas con presencia de fauna silvestre.

CHUBUT | UN PERRO ATACÓ A UNA CRIA DE LOBO MARINO Ocurrió este lunes por la tarde en Playa Unión El animal descansaba en la costa cuando fue sorprendido y atacado por un perro… + #Chubut #LoboMarino #PlayaUnión #ProtecciónAnimal #FaunaMarina — abcdiarioar (@abcdiarioar) December 2, 2025

La ordenanza vigente y la legislación provincial en Chubut no dejan lugar a dudas: está prohibido que los perros circulen libres y sin control por la playa, mucho menos en sectores identificados como hábitat de especies protegidas.

El Ministerio Público Fiscal tomó cartas en el asunto. La fiscal Florencia Gómez, titular de la Unidad Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales, anunció el inicio de una investigación de oficio, con el objetivo de descubrir la identidad “del irresponsable cuidador de ese animal”, según expresó en declaraciones recogidas por Diario Jornada.

Fuente: infobae.com