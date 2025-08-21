Así fue el ataque de 5 pitbull que sufrió el neurocirujano Fabián Cremaschi en Potrerillos

"El primer ataque a la pierna fue muy profundo, después en el brazo y después tarascones por todos lados", recordó Cremaschi sobre lo ocurrido el sábado en la zona del perilago de Potrerillos, mientras su esposa y amigos participaban de una carrera a pocos metros.

"Me atacaron en la garganta, pero lo esquivé y me pegaron un cabezazo en la mandíbula y el labio", detalló Fabián Cremaschi mientras se recupera de sus heridas.

Los dueños de los pitbull auxiliaron a Fabián Cremaschi

El neurocirujano corría por el puente del ferrocarril, donde se sacó una foto antes de ser atacado por los perros en sábado al mediodía. Cuando iba hacia el otro lado del dique vio una camioneta y dos pitbull sueltos: "Se me acercaron y me paré para pedirle a los dueños que los contuvieran".

Pero cuando regresaba al lugar conocido como el bosquecito de la UNCuyo, o el ex camping del ACA, "veo de lejos 5 pitbull y había otro auto. Me detuve e incluso me corrí, me alejé, pero de la nada misma se me vinieron encima, directamente a la pierna y el brazo, después todos los otros mordiscones".

En ese mismo momento los dueños de los animales se acercaron para sacarlos y detener el ataque: "Después me di cuenta que fueron dos ataques. El primero que fue el más grande. Consiguieron contener más o menos a los perros, y cuando me estaba recuperando se les escapó uno y vino el segundo ataque".

Fabián Cremaschi neurocirujano 3 El neurocirujano Fabián Cremaschi se recupera de las mordeduras de pitbull que sufrió el fin de semana pasado.

Mientras, su instinto de supervivencia hizo que tirara piedras y patadas hacia los pitbull para sacárselos de encima, hasta que los dueños los contuvieron.

"Cuando el dueño me vio con la pierna desgarrada me subió a su auto, la esposa se quedó con los perros y me llevó al Centro de Salud de Potrerillos", detalló Cremaschi y agregó que se hicieron cargo desde el primer momento y lo acompañaron hasta que llegó la ambulancia que lo trasladó al Hospital Central.

Sostuvo: "Me mandaron las fotos de los carnet de vacunación antirrábica de los cinco pitbull y ellos mismos se acercaron a la Comisaria de Potrerillos. Siempre estuvieron a disposición mía".

Qué lo salvó del ataque de los pitbull

De la charla que tuvo con un amigo veterinario, Fabián Cremaschi sostuvo: "Me dijo que lo que me salvó fue que me pude levantar del piso, porque si te agarran en el piso no te levantás más".

En cuanto a la preocupación sobre las mordeduras que recibió, dijo que tuvo algunas superficiales en su mano izquierda y en la parte alta de su brazo derecho que fue profunda, "pero muevo la mano sin problemas", aclaró ya se trata de su herramienta de trabajo en el quirófano.

Fabián Cremaschi neurocirujano médico Aseguró que el ataque de los pitbull no cambia para nada su amor por los animales.

"El desgarro en la pierna es la más embromada", destacó pero en todas las revisiones que tuvo de control no encontraron daños que sean permanentes y ya comenzó con su rehabilitación.

"Soy vegetariano por el amor a los animales. Esto no cambia nada, el problema son los dueños no los perros, y no cambia para nada mi percepción sobre los animales", agregó.

A pesar del ataque de 5 pitbull aseguró que no va a dejar de salir a entrenar, solo tendrá en cuenta un solo detalle: "Antes salía con gas pimienta, como se me venció no lo llevé más, así que ahora ya compré uno y volveré a salir con gas pimienta".