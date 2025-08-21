El drama de la película de Netflix incluye secuestros, desapariciones y muchas situaciones de intriga que logran mantener al usuario atónito frente a la pantalla.

Seguramente la serie Rehén, estrenada este 21 de agosto de 2025 en la plataforma de Netflix, competirá con sus 5 capítulos por ser una de las producciones más vistas del año en materia dramática y suspenso.

netflix-pelicula-rehen-estreno La actriz Suranne Jones interpreta a la primera ministra británica en esta nueva serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Rehén

La nueva serie de Netflix hace vibrar a los usuarios con una trama imperdible, que arranca con el secuestro del esposo de la primera ministra británica, a la vez la presidenta en Francia empieza a recibir amenazas de todo tipo. Es entonces cuando ambas dirigentes políticas tienen que tomar una decisión, que es prácticamente imposible de concretar.

netflix-rehen-pelicula Suranne Jones y Julie Delpy arrasan interpretando a la primera ministra británica y a la presidenta francesa en esta serie de Netflix.

Reparto de Rehén, serie de Netflix

Julie Delpy (Vivienne Toussaint)

Suranne Jones (Abigail Dalton)

Corey Mylchreest (Matheo Lewis)

Lucian Msamati (Kofi Adomako)

Ashley Thomas (Alex Anderson)

James Cosmo (Max)

Jehnny Beth (Adrienne Pelletier)

Tráiler de Rehén, serie de Netflix

Dónde ver la serie Rehén, según la zona geográfica