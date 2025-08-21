La serie de Netflix tiene solo 5 capítulos y promete entretener con su drama y suspenso extremo.

Las series dramáticas de Netflix abundan en el catálogo y son una de las preferidas de los usuarios. Sin embargo, hay una nueva propuesta que acaba de incorporarse a la plataforma y que se distingue entre todas las series y películas. Se trata de Rehén, furor a nivel mundial.

Esta serie británica tiene un total de cinco capítulos y es un drama de suspenso político para alquilar balcones.

Cuenta con guión y dirección de Matt Charman, y los papeles protagónicos de Julie Delpy y Suranne Jones, quieres interpretan a la presidenta de Francia y a la primera ministra británica.

El drama de la película de Netflix incluye secuestros, desapariciones y muchas situaciones de intriga que logran mantener al usuario atónito frente a la pantalla.

Seguramente la serie Rehén, estrenada este 21 de agosto de 2025 en la plataforma de Netflix, competirá con sus 5 capítulos por ser una de las producciones más vistas del año en materia dramática y suspenso.

La actriz Suranne Jones interpreta a la primera ministra británica en esta nueva serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Rehén

La nueva serie de Netflix hace vibrar a los usuarios con una trama imperdible, que arranca con el secuestro del esposo de la primera ministra británica, a la vez la presidenta en Francia empieza a recibir amenazas de todo tipo. Es entonces cuando ambas dirigentes políticas tienen que tomar una decisión, que es prácticamente imposible de concretar.

Suranne Jones y Julie Delpy arrasan interpretando a la primera ministra británica y a la presidenta francesa en esta serie de Netflix.

Reparto de Rehén, serie de Netflix

  • Julie Delpy (Vivienne Toussaint)
  • Suranne Jones (Abigail Dalton)
  • Corey Mylchreest (Matheo Lewis)
  • Lucian Msamati (Kofi Adomako)
  • Ashley Thomas (Alex Anderson)
  • James Cosmo (Max)
  • Jehnny Beth (Adrienne Pelletier)

Tráiler de Rehén, serie de Netflix

Dónde ver la serie Rehén, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Rehén se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Rehén se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Rehén se puede ver en Netflix.

