El drama de la película de Netflix incluye secuestros, desapariciones y muchas situaciones de intriga que logran mantener al usuario atónito frente a la pantalla.
Seguramente la serie Rehén, estrenada este 21 de agosto de 2025 en la plataforma de Netflix, competirá con sus 5 capítulos por ser una de las producciones más vistas del año en materia dramática y suspenso.
netflix-pelicula-rehen-estreno
La actriz Suranne Jones interpreta a la primera ministra británica en esta nueva serie de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Rehén
La nueva serie de Netflix hace vibrar a los usuarios con una trama imperdible, que arranca con el secuestro del esposo de la primera ministra británica, a la vez la presidenta en Francia empieza a recibir amenazas de todo tipo. Es entonces cuando ambas dirigentes políticas tienen que tomar una decisión, que es prácticamente imposible de concretar.
netflix-rehen-pelicula
Suranne Jones y Julie Delpy arrasan interpretando a la primera ministra británica y a la presidenta francesa en esta serie de Netflix.
Reparto de Rehén, serie de Netflix
- Julie Delpy (Vivienne Toussaint)
- Suranne Jones (Abigail Dalton)
- Corey Mylchreest (Matheo Lewis)
- Lucian Msamati (Kofi Adomako)
- Ashley Thomas (Alex Anderson)
- James Cosmo (Max)
- Jehnny Beth (Adrienne Pelletier)
Tráiler de Rehén, serie de Netflix
Embed - Rehén | Tráiler oficial | Netflix
Dónde ver la serie Rehén, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Rehén se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Rehén se puede ver en Netflix.
- España: la serie Rehén se puede ver en Netflix.