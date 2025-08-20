Esta película estadounidense de 2015, más que alucinante con su historia de drama, acción y suspenso, es una aceptable remake de la b Point Break de 1991, una joya protagonizada por Keanu Reeves y Patrick Swayze.

Esta versión de la clásica película que marcó toda una generación tiene un gran reparto, esta vez liderado por Luke Bracey, que asuma a la perfección el rol protagónico de un joven de la FBI, que se une a una banda que realiza deportes extremos y robos, con la misión de detenerlos.