Los actores Edgard Ramírez y Luke Bracey son los protagonistas principales de esta película de Netflix.

Los actores Edgard Ramírez y Luke Bracey son los protagonistas principales de esta película de Netflix.

Acaba de irrumpir en la plataforma de Netflix una película que es sumamente entretenida y que forma parte de los grandes estrenos del segundo semestre del 2025. Se trata de Punto de quiebre, una propuesta que ya está brillando entre todas las series y películas del catálogo.

Esta película estadounidense de 2015, más que alucinante con su historia de drama, acción y suspenso, es una aceptable remake de la b Point Break de 1991, una joya protagonizada por Keanu Reeves y Patrick Swayze.

Esta versión de la clásica película que marcó toda una generación tiene un gran reparto, esta vez liderado por Luke Bracey, que asuma a la perfección el rol protagónico de un joven de la FBI, que se une a una banda que realiza deportes extremos y robos, con la misión de detenerlos.

Esta película de Netflix, que no tuvo la aceptación esperada por la crítica, que le dedicó reseñas mixtas, se estrenó el 18 de agosto de 2025, con una duración de 1 hora y 53 minutos.

netflix-punto-de-quiebre-pelicula
El actor Luke Bracey interpreta a Johnny Utah en la película de Netflix.

El actor Luke Bracey interpreta a Johnny Utah en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Punto de quiebre

La trama de la película de Netflix tiene como protagonista a Johnny Utah (Luke Bracey), un muchacho que toma la decisión de dejar de lado su lado rebelde para unirse al FBI. Luego de infiltrarse en una banda que realiza deportes extremos y delitos de todo tipo, sobre todo robos, su misión es detenerlos y cortar la serie de atracos que realizan de manera inusual. Pero no todo será tan fácil en su misión encubierta, dónde pone su vida en peligro a cada instante.

netflix-pelicula-punto-de-quiebre-streaming
Netflix arrasa con esta película de drama, acción y suspenso.

Netflix arrasa con esta película de drama, acción y suspenso.

Reparto de Punto de quiebre, película de Netflix

  • Luke Bracey (Johnny Utah)
  • Edgar Ramírez (Bodhi)
  • Teresa Palmer (Samsara)
  • Ray Winstsone (Angelo Pappas)
  • Clemens Schick (Roach)
  • Max Thieriot (Jeff)
  • Matias Varela (Grommet)
  • Tobias Santelmann (Chowder)

Tráiler de Punto de quiebre, película de Netflix

Embed - Punto de Quiebre Trailer [HD] Latino Español

Dónde ver la Punto de quiebre, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Punto de quiebre se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Punto de quiebre se puede ver en Netflix.
  • España: la película Punto de quiebre se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar