Esta película de 1 hora y 49 minutos de duración, que tiene reseñas dispares por parte de la crítica especializada, se estrenó en la plataforma de Netflix a fines de julio de 2022.
La actriz Dakota Johnson arrasa con su papel protagónico en esta película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Persuasión
La película de Netflix presenta su relato en Anne Elliot (Dakota Johnson), mujer de la alta sociedad que fue convencida de abandonar al hombre que amaba, porque este no tenía el dinero suficiente para darle una buena vida. Pero pasó el tiempo y ella, soltera y arrepentida, está a punto de verlo de nuevo. ¿Habrá una segunda oportunidad y esta vez tomará la decisión correcta?
Dakota Johnson y Cosmo Jarvis se roban toda la atención en esta película de Netflix.
Reparto de Persuasión, la película de Netflix
- Dakota Johnson (Anne Elliot)
- Henry Golding (Mr. Elliot)
- Cosmo Jarvis (Frederick Wentworth)
- Mia McKenna- Bruce (Mary Musgrove)
- Richard E. Grant (Sir Walter Elliot)
- Nikki Amuka-Bird (Lady Russell)
- Ben Bailey Smith como (Charles Musgrove)
Tráiler de Persuasión, película de Netflix
Dónde ver la película Persuasión, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Persuasión se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Persuasión se puede ver en Netflix.
- España: la película Persuasión se puede ver en Netflix.