Con dirección de Carrie Cracknell, Persuasión se distingue entre todas las series y películas desde el 2022, cuando se estrenó en la plataforma para todo el mundo.

La historia de esta película de Netflix, una adaptación de la novela de Jane Austen, trata de una joven que está frente a una segunda oportunidad en el amor y, varios años después de no haber tomado la mejor decisión, ahora no quiere desaprovecharla.