Reactor de IMPSA: comenzó el megaoperativo para el traslado hacia la refinería de Luján

Desde las 7 de este jueves el megaoperativo se puso en marcha para llevar el reactor de IMPSA hacia YPF. Los cortes durarán hasta el mediodía

Por UNO
Comenzó el megaoperativo para trasladar el reactor de IMPSA hacia la refinería de Luján.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El megaoperativo para avanzar con el traslado del reactor de IMPSA hacia la refinería de Luján ya se puso en marcha con cortes sobre la Ruta 7. Vialidad Nacional dio el último visto bueno sobre el puente de la ruta 15, que fue apuntalado y reforzado para soportar las 456 toneladas del aparato que se instalará en YPF. Minutos después de las 8, el gigante artefacto comenzó a moverse.

Desde las 7 de este jueves Policía Vial y Tránsito de Luján arrancaron con el megaoperativo con el corte de la Ruta 7 hasta calle Cochabamba mientras Vialidad Nacional realizaba estudios para confirmar que el puente que atraviesa la ruta 15 estaba en condiciones de soportar el peso.

reactor impsa ypf
El megaoperativo de traslado del reactor de IMPSA comenzó a las 7 como estaba previsto.

Minutos después de las 8, el vehículo que lleva el gigante reactor comenzó a moverse para desplazarse el último tramo hasta la refinería de YPF. El corte de la Ruta 7 será total hasta el empalme de la ruta 84 que lleva a la refinería de Luján. El recorrido que le queda para llegar a su destino son aproximadamente 15 kilómetros.

El camión que lleva el reactor de IMPSA llegó al lugar para enganchar la grúa que tiene 208 ruedas para soportar el peso del aparato, que desde el sábado quedó en la lateral oeste de la Ruta 40.

El megaoperativo seguirá por la Ruta 7 hasta llegar a la ruta 84 para llegar a la refinería de Luján. Se espera que el reactor de IMPSA llegue a su destino alrededor de las 11 de este jueves.

El megaoperativo para avanzar con el reactor de IMPSA

El sábado fue el segundo día de movimiento del reactor que irá hacia YPF y quedó apostado al costado oeste de la Ruta 40 y Ruta 7, debido a que tenían que atravesar el puente de la ruta 15, el cual no está hecho para soportar las 456 toneladas de la mole.

reactor ypf impsa2
Un gran megaoperativo se organizó para que el reactor de IMPSA llegue a YPF.

Este fue el impedimento que tuvieron para avanzar con el traslado. Vialidad Nacional indicó que eran necesarios estudios para la seguridad de la ruta y también de los usuarios que transitan por allí.

Luego de varios días de especulaciones, el miércoles a última hora confirmaron que estaba todo listo para retomar con la actividad y retomar el traslado del reactor de IMPSA hasta YPF.

Esto fue luego de la colocación de 80 puntales en el cruce de la Ruta 7 y ruta 15 para que soportara el peso de la mole. Consiste en columnas temporales que se instalaron para aguantar las toneladas y evitar daños en el hormigón del nuevo puente.

