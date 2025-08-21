Reactor de IMPSA: comenzó el megaoperativo para el traslado hacia la refinería de Luján

El camión que lleva el reactor de IMPSA llegó al lugar para enganchar la grúa que tiene 208 ruedas para soportar el peso del aparato, que desde el sábado quedó en la lateral oeste de la Ruta 40.

El megaoperativo seguirá por la Ruta 7 hasta llegar a la ruta 84 para llegar a la refinería de Luján. Se espera que el reactor de IMPSA llegue a su destino alrededor de las 11 de este jueves.

El megaoperativo para avanzar con el reactor de IMPSA

El sábado fue el segundo día de movimiento del reactor que irá hacia YPF y quedó apostado al costado oeste de la Ruta 40 y Ruta 7, debido a que tenían que atravesar el puente de la ruta 15, el cual no está hecho para soportar las 456 toneladas de la mole.

reactor ypf impsa2 Un gran megaoperativo se organizó para que el reactor de IMPSA llegue a YPF. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Este fue el impedimento que tuvieron para avanzar con el traslado. Vialidad Nacional indicó que eran necesarios estudios para la seguridad de la ruta y también de los usuarios que transitan por allí.

Luego de varios días de especulaciones, el miércoles a última hora confirmaron que estaba todo listo para retomar con la actividad y retomar el traslado del reactor de IMPSA hasta YPF.

Esto fue luego de la colocación de 80 puntales en el cruce de la Ruta 7 y ruta 15 para que soportara el peso de la mole. Consiste en columnas temporales que se instalaron para aguantar las toneladas y evitar daños en el hormigón del nuevo puente.