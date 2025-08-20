IMPSA confirmó que este jueves se reinicia el megaoperativo de traslado del reactor hacia YPF

reactor IMPSA ruta 7 ruta 15 puente 3 Así funcionan los puntales metálicos bajo el puente para que resista el paso del camión con el reactor de 456 toneladas rumbo a YPF. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Ahora volverá a movilizarse al personal policial, del Municipio de Luján y también de YPF. Es parte del megaoperativo alrededor de Transapelt, la transportista de IMPSA que lleva a su destino al reactor, un equipo de avanzada que funciona como desulfurizador del petróleo (elimina el contenido de azufre) para obtener gasoil bajo normativa ambiental Euro.

Cómo sigue el megaoperativo de IMPSA: cortes de tránsito y horarios previstos

Como desde que partió de la planta de IMPSA en Godoy Cruz el viernes 15 de agosto, el megaoperativo prevé más cortes de tránsito para facilitar la circulación del camión y su remolque de casi 40 metros de largo con tamaña carga.

El tráfico vehicular en la Ruta 7 estará interrumpido desde el empalme con la Ruta 40 hasta la calle Cochabamba en una primera etapa. Una fase inicial que, se estima, será entre las 7 y 8 del jueves.

reactor ypf mendoza impsa traslado20 El reactor de IMPSA pesa 456 toneladas. Foto: Nicolás Rios

A partir de esa hora, el corte de tránsito seguirá hasta la variante de la Ruta 84 que es la recta final hacia la destilería de YPF.

"La interrupción se extenderá durante toda la operación de transporte, la que se estima durará hasta el mediodía", anticiparon desde IMPSA, que hasta alrededor de las 18.30 aún esperaba la autorización de Vialidad.

Hasta entonces, el organismo seguía con observaciones técnicas a las "propuestas de refuerzo" de los puentes sobre Ruta 7, en base a los estudios presentados por la compañía entre fines de mayo y junio. Y luego complementados con nueva información solicitada para avanzar en la evaluación y aprobación final.