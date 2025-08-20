Inicio Economía Megaoperativo
Con más cortes de tránsito

IMPSA confirmó que este jueves se reinicia el megaoperativo de traslado del reactor hacia YPF

Vialidad aprobó el apuntalamiento del puente sobre la Ruta 7 hacia la destilería de YPF. La última fase del megaoperativo será entre las 7 y el mediodía

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores
Al camión que lleva el reactor de IMPSA le resta el último tramo hacia la refinería de YPF como parte del megaoperativo.

Al camión que lleva el reactor de IMPSA le resta el último tramo hacia la refinería de YPF como parte del megaoperativo.

Nicolás Ríos / Diario UNO

Luego de un parate de 5 días, se reinicia el megaoperativo de traslado del gigantesco reactor diseñado por IMPSA para YPF. El equipo de 456 toneladas seguirá su camino hacia la refinería de Luján a primera hora de este jueves después de completar el apuntalamiento del puente sobre la Ruta 7.

Así lo confirmaron desde el seno de IMPSA, al precisar que el camión que transporta a la mole de metal se pondrá en marcha nuevamente a partir de las 7. Y que, de no mediar inconvenientes, debería llegar al predio de la destilería de YPF hacia el mediodía para ser instalado.

Para llegar a este punto, faltaba el esperado visto bueno final de la Dirección Nacional de Vialidad. La condición del organismo a la hora de aprobar el tránsito del equipo sobre el puente era fijar una serie de 80 puntales metálicos bajo la estructura, que sólo resiste el 10% del peso del reactor de IMPSA.

reactor IMPSA ruta 7 ruta 15 puente 3
As&iacute; funcionan los puntales met&aacute;licos bajo el puente para que resista el paso del cami&oacute;n con el reactor de 456 toneladas rumbo a YPF.

Así funcionan los puntales metálicos bajo el puente para que resista el paso del camión con el reactor de 456 toneladas rumbo a YPF.

Ahora volverá a movilizarse al personal policial, del Municipio de Luján y también de YPF. Es parte del megaoperativo alrededor de Transapelt, la transportista de IMPSA que lleva a su destino al reactor, un equipo de avanzada que funciona como desulfurizador del petróleo (elimina el contenido de azufre) para obtener gasoil bajo normativa ambiental Euro.

Cómo sigue el megaoperativo de IMPSA: cortes de tránsito y horarios previstos

Como desde que partió de la planta de IMPSA en Godoy Cruz el viernes 15 de agosto, el megaoperativo prevé más cortes de tránsito para facilitar la circulación del camión y su remolque de casi 40 metros de largo con tamaña carga.

El tráfico vehicular en la Ruta 7 estará interrumpido desde el empalme con la Ruta 40 hasta la calle Cochabamba en una primera etapa. Una fase inicial que, se estima, será entre las 7 y 8 del jueves.

reactor ypf mendoza impsa traslado20
El reactor de IMPSA pesa 456 toneladas.

El reactor de IMPSA pesa 456 toneladas.

A partir de esa hora, el corte de tránsito seguirá hasta la variante de la Ruta 84 que es la recta final hacia la destilería de YPF.

"La interrupción se extenderá durante toda la operación de transporte, la que se estima durará hasta el mediodía", anticiparon desde IMPSA, que hasta alrededor de las 18.30 aún esperaba la autorización de Vialidad.

Hasta entonces, el organismo seguía con observaciones técnicas a las "propuestas de refuerzo" de los puentes sobre Ruta 7, en base a los estudios presentados por la compañía entre fines de mayo y junio. Y luego complementados con nueva información solicitada para avanzar en la evaluación y aprobación final.

Temas relacionados:

Te puede interesar