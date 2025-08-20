Inicio Economía Dólar
El dólar oficial y los financieros suben, mientras que baja el blue

En otra jornada con altibajos en el marcado cambiario local, el dólar paralelo sigue por arriba del oficial. Suben el dólar MEP y el CCL

El dólar oficial en el Banco Nación sube este miércoles. Suma $5 y se vende a $1.315 en otra jornada con altibajos en el marcado cambiario local.

El dólar tarjeta o turista para gastos en el exterior, que tiene un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.709,5 en las pantallas del Banco Nación.

También se registran alzas en los dólares financieros, tanto el MEP como el CCL.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepa $5 a $1.297. A su vez, el dólar minorista trepa a $1.316,43 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA).

Mientras que el dólar blue baja 5 pesos y se ofrece a $ 1.315 para la compra y $ 1.335 para la venta. El paralelo viene de acumular un incremento de $ 120 durante el mes de julio.

El dólar blue sigue por arriba del oficial. Pocos movimientos en las cuevas de referencia.

El dólar y los mercados

  • Dólar Blue: $1.335
  • Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.306
  • Dólar Banco Nación (BNA): $1.315
  • Dólar MEP: $1.303
  • Dólar Tarjeta (BNA): $1.709,50
  • Merval: +1,79%
  • Bitcoin: U$S113.351,38

