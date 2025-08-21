Netflix arrasa con una serie australiana exclusiva: tiene 8 capítulos

La serie ha sido considerada como una mezcla de drama y suspenso de primerísimo nivel, es por eso que se ha mantenido vigente en Netflix durante más de 5 años, contando con excelentes valoraciones por parte de los suscriptores. Además, esta oferta del catálogo de series y películas, es sumamente corta e intensa, contando con tan solo 8 capítulos.

El catálogo de series y películas incorporó esta serie a mediados del 2018, y desde entonces arrasó en Netflix como una de las historias australianas más atrapantes de los últimos 10 años.

Embed - Tidelands: Temporada 1 | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Tidelands

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie australiana exclusiva, con 8 capítulos, Tidelands centra su historia en: "El regreso de la exconvicta Cal McTeer a Orphelin destapa una larga y silenciosa historia de conspiración en torno a drogas, asesinatos y sirenas".

Los suscriptores han valorado que esta serie no solo tenga pocos capítulos, sino que también sea una oferta exclusiva de Netflix, a la hora de elegirla.

tidelands 4 Atento, porque esta serie solo está en Netflix

Reparto de Tidelands, serie de Netflix

Elsa Pataky

Charlotte Best

Marco Pigossi

Aaron Jakubenko

Mattias Inwood

Dalip Sondhi

Alex Dimitriades

Richard Davies

Caroline Brazier

Dónde ver la serie Tidelands, según la zona geográfica