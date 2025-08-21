Netflix arrasa con una serie australiana exclusiva: tiene 8 capítulos

Netflix cuenta con un catálogo de series y películas para todos los gustos. Desde Australia llegó una de las series más elegidas del género de suspenso en los últimos años, y es que entre su historia exclusiva, más sus 8 capítulos, conquistó por completo a los suscriptores: Tidelands.

Dentro del catálogo que ofrece Netflix, las series y películas de producción australiana no son las que más abundan, pero si es un hecho que las pocas disponibles, son joyas del género dramático. Esta serie lleva más de 5 años para los suscriptores, y su éxito ha sido tan grande que nada ha podido quitarla del sitio de las principales recomendaciones del género, con un relato sin comparación alguna.

tidelands 1
La serie australiana se posiciona como una de las más elegidas del género en Netflix

El catálogo de series y películas de Netflix suele tener una mezcla muy variada e interesante de ofertas, no solo de géneros, sino también de la proveniencia del relato, contando con éxitos consumados, apuestas de otras plataformas, o historias exclusivas. La serie está solo en la N roja, y eso ha sumado muchos puntos entre los suscriptores a la hora de elegir a esta opción de suspenso.

La serie ha sido considerada como una mezcla de drama y suspenso de primerísimo nivel, es por eso que se ha mantenido vigente en Netflix durante más de 5 años, contando con excelentes valoraciones por parte de los suscriptores. Además, esta oferta del catálogo de series y películas, es sumamente corta e intensa, contando con tan solo 8 capítulos.

El catálogo de series y películas incorporó esta serie a mediados del 2018, y desde entonces arrasó en Netflix como una de las historias australianas más atrapantes de los últimos 10 años.

Embed - Tidelands: Temporada 1 | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Tidelands

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie australiana exclusiva, con 8 capítulos, Tidelands centra su historia en: "El regreso de la exconvicta Cal McTeer a Orphelin destapa una larga y silenciosa historia de conspiración en torno a drogas, asesinatos y sirenas".

Los suscriptores han valorado que esta serie no solo tenga pocos capítulos, sino que también sea una oferta exclusiva de Netflix, a la hora de elegirla.

tidelands 4
Atento, porque esta serie solo está en Netflix

Reparto de Tidelands, serie de Netflix

  • Elsa Pataky
  • Charlotte Best
  • Marco Pigossi
  • Aaron Jakubenko
  • Mattias Inwood
  • Dalip Sondhi
  • Alex Dimitriades
  • Richard Davies
  • Caroline Brazier

Dónde ver la serie Tidelands, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Tidelands se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Tidelands se puede ver en Netflix.
  • España: la serie La tierra de las mareas se puede ver en Netflix.

