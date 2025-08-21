Netflix arrasa con una serie australiana exclusiva: tiene 8 capítulos

La serie ha sido considerada como una mezcla de drama y suspenso de primerísimo nivel, es por eso que se ha mantenido vigente en Netflix durante más de 5 años, contando con excelentes valoraciones por parte de los suscriptores. Además, esta oferta del catálogo de series y películas, es sumamente corta e intensa, contando con tan solo 8 capítulos.
El catálogo de series y películas incorporó esta serie a mediados del 2018, y desde entonces arrasó en Netflix como una de las historias australianas más atrapantes de los últimos 10 años.
Embed - Tidelands: Temporada 1 | Tráiler oficial | Netflix
Netflix: de qué trata la serie Tidelands
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie australiana exclusiva, con 8 capítulos, Tidelands centra su historia en: "El regreso de la exconvicta Cal McTeer a Orphelin destapa una larga y silenciosa historia de conspiración en torno a drogas, asesinatos y sirenas".
Los suscriptores han valorado que esta serie no solo tenga pocos capítulos, sino que también sea una oferta exclusiva de Netflix, a la hora de elegirla.
tidelands 4
Atento, porque esta serie solo está en Netflix
Reparto de Tidelands, serie de Netflix
- Elsa Pataky
- Charlotte Best
- Marco Pigossi
- Aaron Jakubenko
- Mattias Inwood
- Dalip Sondhi
- Alex Dimitriades
- Richard Davies
- Caroline Brazier
Dónde ver la serie Tidelands, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Tidelands se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Tidelands se puede ver en Netflix.
- España: la serie La tierra de las mareas se puede ver en Netflix.