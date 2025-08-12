Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es un drama turco insuperable

Los suscriptores han caído rendidas a los pies de esta serie dramática, y es que entre las series y películas de producción turcas, es una de las historias con mejor valoración, es por eso que es de las más recomendadas de Netflix. El drama que ha traído este relato a la plataforma resultó irresistible, tanto así que la crítica especializada dejó excelentes reseñas.
Netflix incorporó esta serie al catálogo de series y películasa mediados del 2020, y desde entonces ha pasado a ser de las mejores ofertas turcas dramáticas de toda la plataforma.
Embed - Nos conocimos en Estambul 2020 Tráiler Español Serie
De qué trata la serie de Netflix, Nos conocimos en Estambul
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta insuperable serie turca dramática de 8 capítulos, Nos conocimos en Estambul centra su historia en: "Un grupo de personas en Estambul supera sus límites socioculturales y encuentra una conexión entrelazando sus miedos y aspiraciones".
Las ofertas turcas son de las preferidas de los suscriptores de Netflix, y esta serie arrasa como pocas.
nos conocimos en estambul 2
Reparto de la serie de Netflix, Nos conocimos en Estambul
- Öykü Karayel como Meryem
- Fatih Artman como Yasin
- Funda Eryiit como Ruhiye
- Defne Kayalar como Peri
- Settar Tanröen como Ali Sadi
- Tülin Özen como Gülbin
- Gökhan Yklkan como Hilmi
- Alican Yücesoy como Sinan
Dónde ver la serie Nos conocimos en Estambul, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Nos conocimos en Estambul se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Ethos se puede ver en Netflix.
- España: Nos conocimos en Estambul se puede ver en Netflix.