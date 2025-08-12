Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es un drama turco insuperable

Los suscriptores han caído rendidas a los pies de esta serie dramática, y es que entre las series y películas de producción turcas, es una de las historias con mejor valoración, es por eso que es de las más recomendadas de Netflix. El drama que ha traído este relato a la plataforma resultó irresistible, tanto así que la crítica especializada dejó excelentes reseñas.

Netflix incorporó esta serie al catálogo de series y películasa mediados del 2020, y desde entonces ha pasado a ser de las mejores ofertas turcas dramáticas de toda la plataforma.

Embed - Nos conocimos en Estambul 2020 Tráiler Español Serie

De qué trata la serie de Netflix, Nos conocimos en Estambul

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta insuperable serie turca dramática de 8 capítulos, Nos conocimos en Estambul centra su historia en: "Un grupo de personas en Estambul supera sus límites socioculturales y encuentra una conexión entrelazando sus miedos y aspiraciones".

Las ofertas turcas son de las preferidas de los suscriptores de Netflix, y esta serie arrasa como pocas.

nos conocimos en estambul 2

Reparto de la serie de Netflix, Nos conocimos en Estambul

Öykü Karayel como Meryem

Fatih Artman como Yasin

Funda Eryiit como Ruhiye

Defne Kayalar como Peri

Settar Tanröen como Ali Sadi

Tülin Özen como Gülbin

Gökhan Yklkan como Hilmi

Alican Yücesoy como Sinan

Dónde ver la serie Nos conocimos en Estambul, según la zona geográfica