Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es un drama turco insuperable

Netflix cuenta con un catálogo de series y películas, donde hay historias para todos los gustos. Una serie ha logrado posicionarse como una de las ofertas dramáticas provenientes de Turquía, con un relato de apenas 8 capítulos, y que aparece como favorita de los suscriptores: Nos conocimos en Estambul.

Las series y películas de producción turca, son de las ofertas preferidas entre los suscriptores de Netflix, con historias especialmente dramáticas, que lideran entre los relatos de este género. Esta serie se ha convertido en un furor tan grande, que hace ya más de 5 años que se posiciona como uno de los relatos irresistibles de la plataforma de streaming, provenientes del país europeo.

8 capítulos le bastaron a esta serie para cautivar a los suscriptores con un relato que no tiene precedentes dentro del catálogo de series y películas de Netflix, trayendo a la plataforma una historia corta y sumamente intensa. La tendencia demuestra que cada vez son más las personas que optan por buscar relatos que tengan una duración menor, pero que prácticamente no tengan relleno.

Los suscriptores han caído rendidas a los pies de esta serie dramática, y es que entre las series y películas de producción turcas, es una de las historias con mejor valoración, es por eso que es de las más recomendadas de Netflix. El drama que ha traído este relato a la plataforma resultó irresistible, tanto así que la crítica especializada dejó excelentes reseñas.

Netflix incorporó esta serie al catálogo de series y películasa mediados del 2020, y desde entonces ha pasado a ser de las mejores ofertas turcas dramáticas de toda la plataforma.

De qué trata la serie de Netflix, Nos conocimos en Estambul

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta insuperable serie turca dramática de 8 capítulos, Nos conocimos en Estambul centra su historia en: "Un grupo de personas en Estambul supera sus límites socioculturales y encuentra una conexión entrelazando sus miedos y aspiraciones".

Las ofertas turcas son de las preferidas de los suscriptores de Netflix, y esta serie arrasa como pocas.

Reparto de la serie de Netflix, Nos conocimos en Estambul

  • Öykü Karayel como Meryem
  • Fatih Artman como Yasin
  • Funda Eryiit como Ruhiye
  • Defne Kayalar como Peri
  • Settar Tanröen como Ali Sadi
  • Tülin Özen como Gülbin
  • Gökhan Yklkan como Hilmi
  • Alican Yücesoy como Sinan

Dónde ver la serie Nos conocimos en Estambul, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Nos conocimos en Estambul se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Ethos se puede ver en Netflix.
  • España: Nos conocimos en Estambul se puede ver en Netflix.

