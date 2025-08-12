Interestelar 1

Interestelar estrenó en la plataforma de Netflix el 20 de julio de 2025 y es considerada una de las 10 mejores películas de ciencia ficción. Para la crítica, la producción de 2 horas 49 minutos, es "una aventura cósmica bella y audaz, con un toque surrealista y onírico" (Time Out).

"La épica de ciencia ficción de Christopher Nolan plantea grandes preguntas y las responde de manera bella y emocionante", aseveró Telegraph.

Netflix: de qué trata la película Interstelar

Interestelar

La trama de la película Interstelar, disponible en Netflix,tiene como protagonistas a Joseph Cooper (Matthew Mcconaughey) y Amelia Brand (Anne Hathaway), dos astronautas que, con la humanidad al borde de la extinción, emprenden una misión que puede significar la más importante en la historia.

Con la Tierra llegando a su fin, los astronautas viajarán un poco más allá de la galaxia para descubrir algún planeta que pueda salvar la raza humana.

El grupo de exploradores hacen uso de un agujero de gusano recientemente descubierto para superar las limitaciones de los viajes espaciales tripulados y vencer las inmensas distancias que tiene un viaje interestelar.

Reparto de Interstelar, película de Netflix

Matthew McConaughey como Joseph Cooper

Anne Hathaway como Amelia Brand

Jessica Chastain como Murphy Murph Cooper

Michael Caine como profesor Brand

Mackenzie Foy Murph joven

Ellen Burstyn como Murph anciana

Casey Affleck como Tom Cooper

Timothée Chalamet como Tom joven

Dónde ver la película Interstelar, según la zona geográfica