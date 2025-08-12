Interestelar estrenó en la plataforma de Netflix el 20 de julio de 2025 y es considerada una de las 10 mejores películas de ciencia ficción. Para la crítica, la producción de 2 horas 49 minutos, es "una aventura cósmica bella y audaz, con un toque surrealista y onírico" (Time Out).
"La épica de ciencia ficción de Christopher Nolan plantea grandes preguntas y las responde de manera bella y emocionante", aseveró Telegraph.
Netflix: de qué trata la película Interstelar
La trama de la película Interstelar, disponible en Netflix,tiene como protagonistas a Joseph Cooper (Matthew Mcconaughey) y Amelia Brand (Anne Hathaway), dos astronautas que, con la humanidad al borde de la extinción, emprenden una misión que puede significar la más importante en la historia.
Con la Tierra llegando a su fin, los astronautas viajarán un poco más allá de la galaxia para descubrir algún planeta que pueda salvar la raza humana.
El grupo de exploradores hacen uso de un agujero de gusano recientemente descubierto para superar las limitaciones de los viajes espaciales tripulados y vencer las inmensas distancias que tiene un viaje interestelar.
Reparto de Interstelar, película de Netflix
- Matthew McConaughey como Joseph Cooper
- Anne Hathaway como Amelia Brand
- Jessica Chastain como Murphy Murph Cooper
- Michael Caine como profesor Brand
- Mackenzie Foy Murph joven
- Ellen Burstyn como Murph anciana
- Casey Affleck como Tom Cooper
- Timothée Chalamet como Tom joven
Dónde ver la película Interstelar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Interstelar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Interstellar no está disponible en Netflix.
- España: la película Interstelar se puede ver en Netflix.