Netflix: la serie que se estrenó este 2025 y ya marcha camino a ser la mejor del año

Esta serie de Netflix que está basada en hechos reales, a partir de las experiencias vividas por su propio creador, llegó a la plataforma el 20 de junio de 2025.

Cada uno de los 8 capítulos de la serie de Netflix, tiene una duración aproximada de entre 43 y 55 minutos.

netflix-serie-el-frente-costero La serie de Netflix sigue teniendo millones de reproducciones desde que se estrenó este 2025.

Netflix: de qué trata la serie El frente costero

Esta serie que llegó el 2025 a Netflix, tiene como protagonista a la familia Buckley, que se dedica al comercio de la pesca en Carolina del Norte. Pero la crisis la golpea fuerte, por lo que para conseguir un elevado monto de dinero para pagar unas deudas y recuperar su posición en el imperio marítimo, traficar drogas parece la única opción. Por supuesto que no todo es lo que parece y la familia Buckley navegará en aguas peligrosas y llenas de tiburones.

netflix-el-frente-costero-serie Netflix arrasa con esta serie de 8 capítulos.

Reparto de El frente costero, serie de Netflix

Holt McCallany (Harlan Buckley)

María Bello (Mae Buckley)

Melissa Benoist (Bree Buckley)

Jake Weary (Cane Buckley)

Rafael L. Silva (Shawn Wilson)

Humberly González (Jenna Tate)

Danielle Campbell (Peyton Buckley)

Brady Hepner (Diller Hopkins)

Tráiler de El frente costero, serie de Netflix

Embed - EL FRENTE COSTERO Trailer SUBTITULADO / The Waterfront Trailer [HD] Netflix

Dónde ver la serie El frente costero según la zona geográfica