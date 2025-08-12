Sicarios asesinaron a una peluquera de 37 años a balazos, presuntamente por error durante un ataque sicario en la ciudad santafesina de Rosario, al tiempo que su hijo de 15 años fue internado en un hospital luego de quedar malherido.
Sicarios asesinaron a una peluquera de 37 años a balazos, presuntamente por error durante un ataque sicario en la ciudad santafesina de Rosario, al tiempo que su hijo de 15 años fue internado en un hospital luego de quedar malherido.
El violento hecho se registró en inmediaciones de Cavour y Ottone, en barrio Empalme Graneros, donde María Florencia González y su hijo buscaban un lugar para comprar una gaseosa.
Según clarin.com, la principal hipótesis de la Policía es que pudo ser atacada por error, estaban muy cerca de un búnker narco, y ninguna de las víctimas cuenta con antecedentes delictivos.
El lugar había sido baleado también por un supuesto ajuste entre bandas. Allegados y familiares de González, que era la peluquera del barrio, coinciden en que no entienden por qué fue blanco del ataque y sus vecinos no salen de la conmoción.
Los investigadores creen que los sicarios confundieron a las víctimas con otras personas y los habrían atacado por error.
Tras dispararle, los sicarios escaparon y la mujer murió en el acto: uno de los tiros ingresó por el brazo izquierdo, le atravesó el tórax y salió por la axila derecha.