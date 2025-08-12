El lugar había sido baleado también por un supuesto ajuste entre bandas. Allegados y familiares de González, que era la peluquera del barrio, coinciden en que no entienden por qué fue blanco del ataque y sus vecinos no salen de la conmoción.

peluquera2 Sicarios. Una peluquera de 37 años fue asesinada por error en Rosario.

Los investigadores creen que los sicarios confundieron a las víctimas con otras personas y los habrían atacado por error.

Tras dispararle, los sicarios escaparon y la mujer murió en el acto: uno de los tiros ingresó por el brazo izquierdo, le atravesó el tórax y salió por la axila derecha.