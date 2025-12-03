Padres y madres de alumnos del Colegio Santa María se quejaron por la dura sanción tras los destrozos

Una madre de alumnos del colegio Santa María expresó su preocupación y la de otros padres, quienes llegaron a una reunión con directivos tras los daños de fin de año que causaron los chicos de 5° año el jueves pasado.
"Estamos llegando con los chicos al colegio a la reunión con los directivos", comentó una de las madres en Radio Nihuil, anticipando una discusión crucial sobre los incidentes.
La principal crítica se centró en la inequidad de las medidas tomadas. Una madre declaró: "Los destrozos no fueron generados por la mayoría, fue un grupo minoritario que incluso no ha sido sancionado". Agregó que "hay alumnos que han hecho cosas mucho peores que ni siquiera están en la lista". Este trascendido generó enojo y versiones de que "algunos padres tienen buena relación con los directivos" del colegio.
La relación del Colegio Santa María con los padres
Noelia, una de las madres, subrayó que no avalan "los daños y los desmanes" y que reconocen que "no había que actuar impulsivamente".
Sin embargo, dijo que el problema radica en la aplicación de las sanciones. "La mayoría no hizo ningún destrozo", enfatizó. Sostuvo que el colegio Santa María decidió "sancionar a toda la promoción" sin investigar "quiénes fueron los que hicieron" los actos vandálicos.
La madre explicó que "un grupo de los más revoltosos, de quienes tenemos fotos y videos, han quedado exentos de estas amonestaciones masivas que han puesto". En contraste, se encontraron con casos de alumnos "sin amonestaciones justificadas".
Noelia también compartió el caso de su propio hijo, quien quedaría "con 20 amonestaciones acumuladas y con el trabajo comunitario". Pero lo que este alumno "hizo básicamente es romper carpetas y tirar los papelitos a forma de papel picado". Aclaró que su hijo tenía "muy buenas notas" y aplicaba "para universidades de Estados Unidos", y que esta sanción lo perjudicaba en "toda la vida".
La situación, lamentaron algunos padres, se agravó por problemas de comunicación, "no permitiéndoles a los chicos de algunos cursos presentar los buzos", afectando la relación con las autoridades del colegio Santa María.