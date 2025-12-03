Padres y madres de alumnos del Colegio Santa María se quejaron por la dura sanción tras los destrozos

colegio santa maría Los padres que llegaron hasta el colegio para tener una reunión. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil

La relación del Colegio Santa María con los padres

Noelia, una de las madres, subrayó que no avalan "los daños y los desmanes" y que reconocen que "no había que actuar impulsivamente".

Sin embargo, dijo que el problema radica en la aplicación de las sanciones. "La mayoría no hizo ningún destrozo", enfatizó. Sostuvo que el colegio Santa María decidió "sancionar a toda la promoción" sin investigar "quiénes fueron los que hicieron" los actos vandálicos.

La madre explicó que "un grupo de los más revoltosos, de quienes tenemos fotos y videos, han quedado exentos de estas amonestaciones masivas que han puesto". En contraste, se encontraron con casos de alumnos "sin amonestaciones justificadas".

daños colegio santa maria 5

Noelia también compartió el caso de su propio hijo, quien quedaría "con 20 amonestaciones acumuladas y con el trabajo comunitario". Pero lo que este alumno "hizo básicamente es romper carpetas y tirar los papelitos a forma de papel picado". Aclaró que su hijo tenía "muy buenas notas" y aplicaba "para universidades de Estados Unidos", y que esta sanción lo perjudicaba en "toda la vida".

La situación, lamentaron algunos padres, se agravó por problemas de comunicación, "no permitiéndoles a los chicos de algunos cursos presentar los buzos", afectando la relación con las autoridades del colegio Santa María.