Muerte por monóxido: el dueño de un departamento y el consorcio, condenados a pagar $66 millones

En los Tribunales, la Justicia Civil condenó al dueño de un departamento y al consorcio del edificio por la muerte de una mujer por monóxido de carbono. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

El Tribunal condenó al dueño del departamento de alquiler y al consorcio del edificio a pagar $66 millones porque determinó la responsabilidad concurrente de ambas partes.

Para la Justicia, actuaron conjuntamente: la instalación interna defectuosa del propietario generó el monóxido y el sistema de evacuación deficiente del consorcio impidió neutralizarlo.

"El fallecimiento de la mujer y las lesiones de la pareja no se debieron a una causa única, sino a la combinación de deficiencias internas del departamento y fallas en el sistema común del edificio", indicaron algunos considerandos del fallo judicial fechado el 22 de junio último.

Muerte por monóxido: responsabilidad del propietario

Las pruebas periciales demostraron que el departamento presentaba graves vicios en las instalaciones internas.

1) Eran antirreglamentarias: el calefón tenía un conducto de evacuación fuera de norma y estaba conectado con una manguera para gas envasado en lugar de gas natural.

2) La propiedad carecía de las rejillas de aporte de aire exigidas por la normativa.

La cocina del departamento donde la mujer murió por monóxido no estaba amurada y eso fue uno de los motivos de la condena al propietario.

3) Artefactos deficientes: la cocina no estaba amurada y el ambiente no cumplía con los volúmenes técnicos requeridos.

Estas condiciones fueron determinantes para la generación de monóxido de carbono.

El propietario no pudo probar ninguna causa ajena que interrumpiera su responsabilidad.

Muerte por monóxido: por qué condenaron al consorcio

La responsabilidad objetiva del consorcio se basó en su deber de mantenimiento y conservación de las partes comunes.

El tribunal fundamentó su decisión en los siguientes puntos.

1) Obstrucción del conducto común: las pruebas de humo (fumígenas, según la denominación técnica) evidenciaron un retroceso de gases, lo cual es compatible con una obstrucción en el conducto vertical común del edificio al que estaba conectada la ventilación del departamento.

2) En el marco de la responsabilidad objetiva, correspondía al consorcio del edificio acreditar el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema de evacuación común.

3) El consorcio no presentó registros de mantenimiento, constancias de limpieza ni informes técnicos que demostraran el buen estado del ducto, limitándose únicamente a negar la obstrucción.

4) El tribunal señaló que la falta de ventilaciones adecuadas en la propiedad también es una cuestión estructural que incumbe al consorcio.