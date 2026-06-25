El dueño de un departamento céntrico y el consorcio del edificio fueron condenados por la Justicia Civil a pagar $66 millones por la muerte de una inquilina por intoxicación con monóxido de carbono.
Muerte por monóxido: el dueño de un departamento y el consorcio, condenados a pagar $66 millones
El Tribunal los halló responsables de la muerte por monóxido de una inquilina. Fueron clave los peritajes en instalaciones internas y comunes del edificio
La tragedia ocurrió el 19 de julio de 2020 en un departamento alquilado en el edificio de Patricias Mendocinas 634 de Ciudad, entre Colón y Pedro Molina -vereda oeste- y la víctima fatal fue identificada como Antonella Bárbara Escudero.
La demanda judicial, que fue resuelta por el Tribunal de Gestión Asociada Cuarto, había sido planteada por familiares de la víctima y por la pareja, que resultó intoxicada pero se recuperó.
El Tribunal condenó al dueño del departamento de alquiler y al consorcio del edificio a pagar $66 millones porque determinó la responsabilidad concurrente de ambas partes.
Para la Justicia, actuaron conjuntamente: la instalación interna defectuosa del propietario generó el monóxido y el sistema de evacuación deficiente del consorcio impidió neutralizarlo.
"El fallecimiento de la mujer y las lesiones de la pareja no se debieron a una causa única, sino a la combinación de deficiencias internas del departamento y fallas en el sistema común del edificio", indicaron algunos considerandos del fallo judicial fechado el 22 de junio último.
Muerte por monóxido: responsabilidad del propietario
Las pruebas periciales demostraron que el departamento presentaba graves vicios en las instalaciones internas.
1) Eran antirreglamentarias: el calefón tenía un conducto de evacuación fuera de norma y estaba conectado con una manguera para gas envasado en lugar de gas natural.
2) La propiedad carecía de las rejillas de aporte de aire exigidas por la normativa.
3) Artefactos deficientes: la cocina no estaba amurada y el ambiente no cumplía con los volúmenes técnicos requeridos.
Estas condiciones fueron determinantes para la generación de monóxido de carbono.
El propietario no pudo probar ninguna causa ajena que interrumpiera su responsabilidad.
Muerte por monóxido: por qué condenaron al consorcio
La responsabilidad objetiva del consorcio se basó en su deber de mantenimiento y conservación de las partes comunes.
El tribunal fundamentó su decisión en los siguientes puntos.
1) Obstrucción del conducto común: las pruebas de humo (fumígenas, según la denominación técnica) evidenciaron un retroceso de gases, lo cual es compatible con una obstrucción en el conducto vertical común del edificio al que estaba conectada la ventilación del departamento.
2) En el marco de la responsabilidad objetiva, correspondía al consorcio del edificio acreditar el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema de evacuación común.
3) El consorcio no presentó registros de mantenimiento, constancias de limpieza ni informes técnicos que demostraran el buen estado del ducto, limitándose únicamente a negar la obstrucción.
4) El tribunal señaló que la falta de ventilaciones adecuadas en la propiedad también es una cuestión estructural que incumbe al consorcio.