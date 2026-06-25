Una pareja que recién salía de un telo se olvidó algo que sorprendió y mucho

Hallazgo en el telo: un objeto que causó preocupación

La mujer que estaba limpiando la habitación del telo, que recientemente se había desocupado, llegó hasta debajo de la cama y se encontró con algo totalmente inesperado.

Como si estuviese olvidada en la habitación número 19 del telo, un arma oculta debajo de la cama sorprendió a la empleada de lugar.

Sin dudarlo e incrédula, la mujer tomó el arma encontrada y la llevó a la zona de recepción, para mostrárselas a sus compañeros de trabajo.

Casi al instante, los dueños del hotel alojamiento decidieron llamar a la Policía para que haga las averiguaciones pertinentes.

Qué arma fue la encontrada en el telo de Rosario

Tras la denuncia, la Policía de Rosario llegó hasta la recepción del lugar y constató que se trataba de una pistola de aire comprimido calibre 4,5 marca Fox, de color negro y con numeración visible.

El arma fue secuestrada y trasladada a la Comisaría 17ª, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes para intentar establecer quién era su propietario y cómo llegó hasta la habitación.

No trascendieron datos sobre las personas que ocuparon la habitación antes del hallazgo ni si reclamaron posteriormente el arma olvidada.

El arma quedó a disposición de la Justicia, que buscará determinar el origen del elemento encontrado en el telo y esclarecer las circunstancias del insólito episodio.