Una pareja que recién salía de un telo se olvidó algo que sorprendió y mucho

Un momento bastante inesperado se vivió en un conocido telo ubicado en la ciudad de Rosario, Santa Fe, cuando una empleada del lugar, encargada de las tareas de limpieza, se encontró con algo que le llamó la atención y encendió las alarmas.
El hallazgo en el hotel alojamiento sucedió cuando la empleada había comenzado a limpiar la habitación, luego de que una pareja abandonó el lugar.
Tras el objeto encontrado, los encargados del lugar llamaron a la Policía para que investigue el caso, ocurrido ocurrió durante la madrugada del miércoles en el Motel Ciervo Blanco, situado sobre la avenida Circunvalación, en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe.
Hallazgo en el telo: un objeto que causó preocupación
La mujer que estaba limpiando la habitación del telo, que recientemente se había desocupado, llegó hasta debajo de la cama y se encontró con algo totalmente inesperado.
Como si estuviese olvidada en la habitación número 19 del telo, un arma oculta debajo de la cama sorprendió a la empleada de lugar.
Sin dudarlo e incrédula, la mujer tomó el arma encontrada y la llevó a la zona de recepción, para mostrárselas a sus compañeros de trabajo.
Casi al instante, los dueños del hotel alojamiento decidieron llamar a la Policía para que haga las averiguaciones pertinentes.
Qué arma fue la encontrada en el telo de Rosario
Tras la denuncia, la Policía de Rosario llegó hasta la recepción del lugar y constató que se trataba de una pistola de aire comprimido calibre 4,5 marca Fox, de color negro y con numeración visible.
El arma fue secuestrada y trasladada a la Comisaría 17ª, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes para intentar establecer quién era su propietario y cómo llegó hasta la habitación.
No trascendieron datos sobre las personas que ocuparon la habitación antes del hallazgo ni si reclamaron posteriormente el arma olvidada.
El arma quedó a disposición de la Justicia, que buscará determinar el origen del elemento encontrado en el telo y esclarecer las circunstancias del insólito episodio.