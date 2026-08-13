Qué es la bacteria "come carne" y por qué los expertos advierten sobre su riesgo

La investigadora Silvia Herrera, del Centro Nacional de Microbiología, detalla que las vías de transmisión son:

Consumo de marisco crudo o poco cocinado , especialmente moluscos bivalvos (almejas, mejillones, ostras, berberechos).

, especialmente moluscos bivalvos (almejas, mejillones, ostras, berberechos). Contacto de heridas abiertas con agua marina donde la bacteria está presente de forma natural.

La bacteria Vibrio vulnificus, llamada “come carne”, puede estar presente en mariscos crudos o poco cocidos. Freepik

La exposición no implica automáticamente enfermedad. Para que se produzca un cuadro clínico deben coincidir dos factores:

Condiciones ambientales adecuadas (temperatura y salinidad),

Un individuo vulnerable con patologías previas o inmunodepresión.

Riesgo real: muy bajo para la población general

El ISCIII insiste en que la mayoría de las personas en contacto con estas bacterias no desarrolla la enfermedad. Las autoridades europeas recomiendan vigilancia en verano para personas vulnerables, pero subrayan que no existe evidencia que indique un riesgo significativo para la población general.

Aunque Vibrio vulnificus ha generado titulares alarmistas, los expertos coinciden: es una bacteria natural del mar y el riesgo para la población general es muy bajo. La prevención se centra en personas vulnerables y en el consumo adecuado de mariscos, sin necesidad de generar alarma social.