Qué es la bacteria "come carne" y por qué los expertos advierten sobre su riesgo

La bacteria Vibrio vulnificus, popularmente llamada “bacteria come carne”, ha generado preocupación tras casos registrados en Estados Unidos. Sin embargo, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) advierte que el término es alarmista y que el riesgo para la población general es muy bajo, ya que se trata de un microorganismo natural de los ecosistemas marinos, informa EFE.
Por qué se la conoce como “bacteria come carne”
El ISCIII explica que Vibrio vulnificus forma parte de los ecosistemas marinos y estuarios de todo el mundo, incluida España. Su presencia no es nueva y no implica un problema de salud pública. El microorganismo se expande con el calentamiento global y del mar, pero la evidencia científica muestra que la exposición —por ejemplo, bañarse en el Mediterráneo— es segura para la población general.
El nombre popular es científicamente impreciso y alarmista. Solo en casos muy excepcionales, en personas con patologías previas o sistemas inmunitarios debilitados, la infección puede generar un proceso necrotizante en los tejidos. Pero estos cuadros graves son poco frecuentes, y la mayoría de las infecciones son gastrointestinales leves o moderadas que se resuelven sin complicaciones.
La investigadora Silvia Herrera, del Centro Nacional de Microbiología, detalla que las vías de transmisión son:
- Consumo de marisco crudo o poco cocinado, especialmente moluscos bivalvos (almejas, mejillones, ostras, berberechos).
- Contacto de heridas abiertas con agua marina donde la bacteria está presente de forma natural.
La exposición no implica automáticamente enfermedad. Para que se produzca un cuadro clínico deben coincidir dos factores:
- Condiciones ambientales adecuadas (temperatura y salinidad),
- Un individuo vulnerable con patologías previas o inmunodepresión.
Riesgo real: muy bajo para la población general
El ISCIII insiste en que la mayoría de las personas en contacto con estas bacterias no desarrolla la enfermedad. Las autoridades europeas recomiendan vigilancia en verano para personas vulnerables, pero subrayan que no existe evidencia que indique un riesgo significativo para la población general.
Aunque Vibrio vulnificus ha generado titulares alarmistas, los expertos coinciden: es una bacteria natural del mar y el riesgo para la población general es muy bajo. La prevención se centra en personas vulnerables y en el consumo adecuado de mariscos, sin necesidad de generar alarma social.
En pocas palabras
- La bacteria Vibrio vulnificus, llamada “come carne”, está en el mar pero el riesgo es bajo.
- Transmisión: se propaga por mariscos crudos o contacto de heridas con agua marina.
- Riesgo real: el Instituto de Salud Carlos III considera el término alarmista y el riesgo muy bajo para la población general.