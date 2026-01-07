Calentamiento global: la nueva era persistente del clima extremo

Como señala Sjoukje Philip, investigadora del Instituto Meteorológico Real de los Países Bajos, KNMI, "el aumento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero ha empujado a nuestro clima a un nuevo estado, más extremo, en el que incluso pequeños incrementos de la temperatura global desencadenan impactos desproporcionadamente severos. Las olas de calor, tormentas y eventos de lluvias intensas que estamos presenciando hoy están muy por encima de lo que la variabilidad natural podría prever. Estamos entrando en una nueva era de extremos climáticos, en la que lo que antes era una anomalía se está convirtiendo rápidamente en la norma".

Por su parte, Theodore Keeping, del Imperial College London, señala: "2025 nos mostró que ya estamos en una nueva era persistente de clima extremo y peligroso. Este año también vimos un retroceso hacia la inacción climática y el desfinanciamiento de iniciativas clave de información climática. La evidencia de los impactos severos y reales del cambio climático es más clara que nunca, y es esencial actuar para detener las emisiones de combustibles fósiles y ayudar a las poblaciones más vulnerables del mundo a prepararse para los efectos devastadores de un clima cada vez más extremo".

Entre los ejemplos detallados se encuentran: