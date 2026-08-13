Sobresueldo docente: les cobraba $150.000 a sus estudiantes para aprobarlas

Entre los casos más graves documentados en el expediente figuran:

El caso de julio de 2025: La profesora le exigió $100.000 a una estudiante para eximirla de cursar. La joven logró entregarle un pago parcial de $30.000, pero al no completar el total, comenzó a recibir presiones. El 28 de ese mes, la condenada le envió un mensaje de WhatsApp advirtiéndole que si no abonaba el saldo del “producto” , no la aprobaría.

La profesora le exigió $100.000 a una estudiante para eximirla de cursar. La joven logró entregarle un pago parcial de $30.000, pero al no completar el total, comenzó a recibir presiones. El 28 de ese mes, la condenada le envió un mensaje de WhatsApp advirtiéndole que si no abonaba el saldo del , no la aprobaría. Transferencias bancarias: En abril de 2025, otra alumna cedió ante la extorsión de la docente, quien le exigió $150.000 directos para garantizarle la nota de aprobación. La estudiante realizó la transferencia por el monto total solicitado.

En abril de 2025, otra alumna cedió ante la extorsión de la docente, quien le exigió para garantizarle la nota de aprobación. La estudiante realizó la transferencia por el monto total solicitado. Cobros por el título secundario: Exalumnos atestiguaron que años atrás la mujer les exigía pagos indebidos vinculados a la entrega de la documentación final, bajo amenaza de perjudicar sus calificaciones finales.

Años de cobros ilegales y alumnas que abandonaron la escuela

Durante la instrucción del caso, se sumaron testimonios desgarradores de padres y alumnos que dieron cuenta del impacto social de la conducta de la docente. Diversas madres declararon que la acusada implementaba cobros sistemáticos —de entre $15.000 y $150.000— que alcanzaban a decenas de chicos.

Una de las madres relató que su hija, a pesar de estudiar exhaustivamente, no lograba aprobar hasta que la docente le dejó en claro que la única vía era "comprar los productos". Ante la imposibilidad económica de afrontar los pagos y el acoso constante, la adolescente terminó abandonando la institución educativa. Las primeras denuncias formales por parte de los padres habían sido radicadas en octubre de 2024.

La sanción judicial: inhabilitación, multa y resarcimiento económico

Tras la homologación del acuerdo, la jueza Benasayag le impuso a la exdocente una pena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos docentes durante el mismo período.

Asimismo, la condena contempla un severo impacto económico para la sancionada: