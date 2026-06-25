Seguirán presos los 2 primos acusados de cometer 832 ciberestafas con tarjetas en Mercado Pago

Los primos García fueron denunciados por Mercado Pago.

La investigación sostiene que los dos jóvenes encabezaban una organización dedicada a obtener datos de tarjetas de crédito y débito para realizar consumos de manera fraudulenta. En total, la fiscalía les atribuye 832 hechos, además del delito de asociación ilícita.

La causa tuvo uno de sus principales avances el 28 de abril, cuando la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos realizó una serie de allanamientos en San Rafael. Durante esos procedimientos secuestró distintos elementos de interés para la investigación e incautó criptoactivos que, según la pesquisa, estarían vinculados con las maniobras.

Cómo comenzó la investigación

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por Mercado Pago, luego de que su Área de Prevención de Fraudes detectara una serie de operaciones irregulares.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la empresa logró establecer que las maniobras se realizaban desde direcciones IP ubicadas en Mendoza.

Además, sostuvo que el perjuicio económico recaía sobre la propia plataforma, que debió asumir el costo de los consumos desconocidos por los titulares de las tarjetas utilizadas en las operaciones.

La maniobra que investiga la fiscalía

De acuerdo con la acusación, la organización utilizaba páginas web falsas que imitaban sitios oficiales para obtener los datos de tarjetas de crédito y débito de las víctimas mediante la modalidad conocida como phishing.

Una vez obtenida esa información, los acusados habrían utilizado plataformas de donaciones como Cafecito y Tecito para procesar los pagos mediante cuentas de Mercado Pago. Posteriormente, el dinero era transferido a distintas billeteras virtuales, utilizado para comprar criptomonedas y recirculado entre diferentes cuentas con el objetivo de dificultar el rastreo de los fondos.

Mercado Pago denunció un perjuicio económico de $28.000.000.

La investigación sostiene que, en apenas un mes, se concretaron 1.051 operaciones fraudulentas y otras 836 fueron canceladas por los titulares de las tarjetas antes de que se completaran. Además, hubo cerca de 3.000 intentos que resultaron rechazados.

Como consecuencia de esas maniobras, Mercado Pago debió absorber un perjuicio cercano a los $28.000.000.

Hay otros 5 imputados en la causa

La fiscalía también imputó a Franco Gabriel Videla, Cristian Andrés Soto, Agustín Adrián Jiménez, Enzo Lucas Pra y Nicolás Barro.

Según la hipótesis de la investigación, su función consistía en recibir el dinero obtenido mediante las estafas y transferirlo a otras cuentas hasta que finalmente llegaba a manos de los presuntos organizadores. Por esa tarea, habrían recibido una comisión.

A diferencia de García Soto y García Gasques, los otros cinco imputados transitan el proceso en libertad debido a que la calificación legal que enfrentan prevé una pena excarcelable.