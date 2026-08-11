Condenaron al ladrón que entró a robar a un cotillón y abusó sexualmente a la propietaria

El abuso sexual en un cotillón de la Sexta Sección

El 9 de octubre de 2024, cerca de las 20.30, la dueña de un cotillón ubicado sobre calle Jorge A. Calle de la Sexta Sección se encontraba a punto de cerrar las persianas. Un supuesto cliente le pidió ingresar para realizar una consulta, pero una vez dentro le pidió las llaves de la puerta para encerrarla.

El ladrón sacó un cuchillo de 15 centímetros y comenzó a forcejear con la víctima. Durante esos segundos aprovechó para tocarle sus senos por debajo de la remera. Sin embargo, ante la fuerte resistencia de la mujer se terminó dando a la fuga sin poder cometer el robo.

La víctima del abuso sexual relató en ese entonces que "pensé que me mataba. No terminaba de entender qué quería porque me pedía la llave, era lo que me insistía. Ahí tenía la notebook, mi celular, el celular del cotillón, tenía dinero para darle". "En un momento se detuvo y se fue. No sé si fue por mis gritos y forcejeo. Yo intentaba pegarle patadas, pero era re largo. Quizás por mi sangre o porque sintió a los vecinos afuera, se paró y se fue", relató.