A mediados de octubre de 2024 se dio un robo en la Sexta Sección que generó gran conmoción. Un delincuente plagado de antecedentes penales ingresó a un cotillón, encerró a la propietaria y la abusó sexualmente al tocarla en sus partes íntimas. Ahora, el autor del hecho fue condenado.
Condenaron al ladrón que entró a robar a un cotillón y abusó sexualmente a la propietaria
El delincuente quedó filmado por las cámaras de seguridad al momento del abuso sexual y recibió una pena de 4 años de cárcel
Este martes, Maximiliano Gabriel Agüero (32) pasó por un juicio abreviado donde admitió haber cometido el hecho. No tenía muchas alternativas: una cámara de seguridad del local comercial filmó toda la secuencia.
Tras el acuerdo entre la Fiscalía y la defensoría oficial, el juez Carlos Torres lo condenó a 4 años de prisión por abuso sexual agravado por el uso de arma. La pena se unificó con otra sentencia anterior que tenía pendiente en un total de 5 años y 6 meses de cárcel. También se declaró la reincidencia del delincuente.
El abuso sexual en un cotillón de la Sexta Sección
El 9 de octubre de 2024, cerca de las 20.30, la dueña de un cotillón ubicado sobre calle Jorge A. Calle de la Sexta Sección se encontraba a punto de cerrar las persianas. Un supuesto cliente le pidió ingresar para realizar una consulta, pero una vez dentro le pidió las llaves de la puerta para encerrarla.
El ladrón sacó un cuchillo de 15 centímetros y comenzó a forcejear con la víctima. Durante esos segundos aprovechó para tocarle sus senos por debajo de la remera. Sin embargo, ante la fuerte resistencia de la mujer se terminó dando a la fuga sin poder cometer el robo.
La víctima del abuso sexual relató en ese entonces que "pensé que me mataba. No terminaba de entender qué quería porque me pedía la llave, era lo que me insistía. Ahí tenía la notebook, mi celular, el celular del cotillón, tenía dinero para darle". "En un momento se detuvo y se fue. No sé si fue por mis gritos y forcejeo. Yo intentaba pegarle patadas, pero era re largo. Quizás por mi sangre o porque sintió a los vecinos afuera, se paró y se fue", relató.