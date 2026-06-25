Presupuesto participativo: a pedido de los vecinos, Ulpiano Suarez compró un camión para Bomberos

El proyecto de fortalecimiento de emergencias requirió de una evaluación técnica exhaustiva antes de someterse a la votación pública de vecinos. Al final, la nueva autobomba se impuso por sobe otras iniciativas en competencia dentro de Presupuesto Participativo.

La nueva unidad para los bomberos de Ciudad es oriunda de Bélgica y tiene un completo equipamiento

Presupuesto Participativo, en números

La entrega del vehículo representa uno de los primeros resultados tangibles de esta política pública, evidenciando el impacto real que posee la participación de la sociedad cuando las propuestas colectivas se transforman en hechos materiales.

En su edición anterior, el Presupuesto Participativo movilizó más de 1.400 votos para 85 iniciativas diferentes. En total, la inversión municipal alcanzó $600 millones destinados a diversos proyectos comunitarios.

Según la comuna, es una metodología de gestión no solo ha transformado los barrios, sino que también cosechó un fuerte reconocimiento internacional por su carácter innovador y transparente en materia de rendición de cuentas fiscales.

Por sus características y resultados, la iniciativa recibió una mención de honor por parte de la Open Government Partnership (OGP) y, recientemente fue galardonada con el Premio Govtech y Ciudades Inteligentes 2025.