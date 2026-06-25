El intendente Ulpiano Suarez entregó un vehículo de acción rápida al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Mendoza, una de las propuestas ganadoras del programa municipal de Presupuesto Participativo. Esta herramienta permite que los vecinos presenten proyectos para mejorar la infraestructura y la calidad de vida en el radio capitalino.
Presupuesto participativo: a pedido de los vecinos, Ulpiano Suarez compró un camión para Bomberos
Es una unidad comprada en Bélgica para "optimizar los tiempos de respuesta" de los bomberos. Cuántos proyectos compitieron en el Presupuesto Participativo
La presentación y entrega se realizó en el Cuartel 14 de bomberos. En el acto, el intendente destacó que "es el resultado del Presupuesto Participativo. Este proyecto fue impulsado por ellos, fue votado por los vecinos, fue el proyecto más votado del Presupuesto Participativo y esta autobomba está acá”.
Por su parte, el presidente del destacamento de Bomberos, Sergio Quinzano, resaltó que se trata de una unidad con pocos kilómetros adquirida en Bélgica gracias a la gestión del municipio, que permitirá optimizar los tiempos de respuesta ante la ocurrencia de un siniestro.
El proyecto de fortalecimiento de emergencias requirió de una evaluación técnica exhaustiva antes de someterse a la votación pública de vecinos. Al final, la nueva autobomba se impuso por sobe otras iniciativas en competencia dentro de Presupuesto Participativo.
Presupuesto Participativo, en números
La entrega del vehículo representa uno de los primeros resultados tangibles de esta política pública, evidenciando el impacto real que posee la participación de la sociedad cuando las propuestas colectivas se transforman en hechos materiales.
En su edición anterior, el Presupuesto Participativo movilizó más de 1.400 votos para 85 iniciativas diferentes. En total, la inversión municipal alcanzó $600 millones destinados a diversos proyectos comunitarios.
Según la comuna, es una metodología de gestión no solo ha transformado los barrios, sino que también cosechó un fuerte reconocimiento internacional por su carácter innovador y transparente en materia de rendición de cuentas fiscales.
Por sus características y resultados, la iniciativa recibió una mención de honor por parte de la Open Government Partnership (OGP) y, recientemente fue galardonada con el Premio Govtech y Ciudades Inteligentes 2025.