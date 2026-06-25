En los últimos días, un millonario robo en un barrio privado ubicado en Maipú fue frustrado por los propios vecinos del complejo residencial. Uno de los dos ladrones fue capturado in situ y ahora la Justicia ordenó que continúe alojado en la cárcel ya que, especialmente, tiene antecedentes por delitos similares en su Córdoba natal.
Un peluquero cordobés dijo estar de vacaciones en Mendoza pero cayó por un robo en un barrio privado
El joven de 25 años fue detenido por los propios vecinos del complejo residencial donde estaba cometiendo el robo junto a un cómplice
Damián Alberto Leiva, de 25 años, fue detenido en la noche del 28 de marzo pasado en el interior de uno de los tantos barrios privados que han proliferado en los últimos años sobre calle Videla Castillo, en Maipú.
El joven fue detectado por las cámaras de seguridad saltando uno de los cierres perimetrales de palos rollizos que tiene el barrio privado e ingresando a una casa donde no se encontraba su dueño. Junto a su cómplice, no tuvieron que forzar nada: una de las puertas hacia el patio estaba abierta.
En cuestión de minutos cargaron en una mochila 5.000 dólares, relojes, joyas de oro y una notebook. Pero cuando se disponían a huir, sus planes de robo se frustraron.
La detención en el lugar del robo
Personal de seguridad privada del barrio privado detectó con las cámaras de seguridad el inusual movimiento. Alertó a los vecinos mediante un grupo de WhatsApp y comenzaron a patrullar el interior del complejo residencial hasta lograr detener a uno de los ladrones con la mochila en su poder. El otro, logró escabullirse.
Según sostuvo la Fiscalía, el aprehendido fue Damián Alberto Leiva. Este joven se identificó en la causa judicial como un peluquero con domicilio en el sur de Córdoba capital que estaba de vacaciones en Mendoza.
El sospechoso fue imputado por robo agravado por escalamiento y pasó a arriesgar una potencial condena de 3 a 10 años de cárcel. En los últimos días, la jueza Mirna Montaldi le dictó la prisión preventiva por lo que continuará alojado en la penitenciaría.