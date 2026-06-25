Un peluquero cordobés dijo estar de vacaciones en Mendoza pero cayó por un robo en un barrio privado

El sospechoso del robo seguirá preso en la cárcel.

En cuestión de minutos cargaron en una mochila 5.000 dólares, relojes, joyas de oro y una notebook. Pero cuando se disponían a huir, sus planes de robo se frustraron.

La detención en el lugar del robo

Personal de seguridad privada del barrio privado detectó con las cámaras de seguridad el inusual movimiento. Alertó a los vecinos mediante un grupo de WhatsApp y comenzaron a patrullar el interior del complejo residencial hasta lograr detener a uno de los ladrones con la mochila en su poder. El otro, logró escabullirse.

Según sostuvo la Fiscalía, el aprehendido fue Damián Alberto Leiva. Este joven se identificó en la causa judicial como un peluquero con domicilio en el sur de Córdoba capital que estaba de vacaciones en Mendoza.

El sospechoso fue imputado por robo agravado por escalamiento y pasó a arriesgar una potencial condena de 3 a 10 años de cárcel. En los últimos días, la jueza Mirna Montaldi le dictó la prisión preventiva por lo que continuará alojado en la penitenciaría.