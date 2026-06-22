Sospechado de cometer un violento robo como falso policía pidió la domiciliaria para cuidar a su padre

El sospechoso del violento robo está alojado en la cárcel de San Felipe.

Los falsos policías se subieron a un auto Toyota Yaris, que había sido robado el 5 de enero pasado. Cuando huían, comenzaron a ser perseguidos por las autoridades hasta dejar el auto abandonado en el barrio Covimet de Godoy Cruz. Allí fue detenido Paulo Federico Molina, un albañil de 44 años sin antecedentes policiales.

El sospechoso del robo que busca salir de la cárcel

Paulo Molina fue imputado por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, por el uso de arma, por escalamiento; resistencia a la autoridad y encubrimiento simple. Desde entonces, se encuentra alojado en la cárcel de San Felipe.

Si bien la Fiscalía de Robos y Hurtos ya solicitó la prisión preventiva del acusado, previo a esa definición, la defensa de Paulo Molina pidió la prisión domiciliaria. El argumento es que el hombre vivía junto a hermana y su padre, este último dependiente de sus hijos ya que está postrado en una cama. La defensa sostiene que la situación se ve agravada porque la mujer sale a trabajar en una panadería gran parte del día y el anciano queda solo.

En los próximos días la jueza Dolores Ramón deberá resolver la situación procesal de Paulo Molina. Mientras tanto, las autoridades están tras los pasos de otros 2 sospechosos del robo que están identificados en el expediente.