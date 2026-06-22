El 11 de mayo pasado se dio una intensa persecución policial que comenzó en Luján de Cuyo, luego de un violento robo a una casa, y terminó en Godoy Cruz. Un hombre de 44 años fue capturado sospechado de cometer el asalto integrando una banda de falsos policías. Desde entonces se encuentra en la cárcel, aunque ahora solicitó la prisión domiciliaria para poder cuidar a su padre.
Sospechado de cometer un violento robo como falso policía pidió la domiciliaria para cuidar a su padre
El único sospechoso que fue detenido en una persecución luego del robo ocurrido en mayo pasado ahora busca salir de la cárcel
Cerca de las 3 del 11 de mayo pasado, cuatro sujetos escalaron una reja e ingresaron a una propiedad ubicada en Vertientes del Pedemonte. Rápidamente subieron al segundo piso de la casa y encañonaron a una familia integrada por 4 personas.
Los ladrones simulaban ser policías. Tenían uniforme y chaleco de la fuerza, además de portar armas largas, como una escopeta calibre 12. A fuerza de golpes y culatazos redujeron a las víctimas. En cuestión de minutos se llevaron $700.000, 100 dólares, joyas y teléfonos celulares de la familia.
Los falsos policías se subieron a un auto Toyota Yaris, que había sido robado el 5 de enero pasado. Cuando huían, comenzaron a ser perseguidos por las autoridades hasta dejar el auto abandonado en el barrio Covimet de Godoy Cruz. Allí fue detenido Paulo Federico Molina, un albañil de 44 años sin antecedentes policiales.
El sospechoso del robo que busca salir de la cárcel
Paulo Molina fue imputado por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, por el uso de arma, por escalamiento; resistencia a la autoridad y encubrimiento simple. Desde entonces, se encuentra alojado en la cárcel de San Felipe.
Si bien la Fiscalía de Robos y Hurtos ya solicitó la prisión preventiva del acusado, previo a esa definición, la defensa de Paulo Molina pidió la prisión domiciliaria. El argumento es que el hombre vivía junto a hermana y su padre, este último dependiente de sus hijos ya que está postrado en una cama. La defensa sostiene que la situación se ve agravada porque la mujer sale a trabajar en una panadería gran parte del día y el anciano queda solo.
En los próximos días la jueza Dolores Ramón deberá resolver la situación procesal de Paulo Molina. Mientras tanto, las autoridades están tras los pasos de otros 2 sospechosos del robo que están identificados en el expediente.