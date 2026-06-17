Una empresa dedicada a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) denunció haber sufrido cerca de 20 robos en lo que va del año. El último hecho ocurrió durante los últimos días, cuando delincuentes realizaron un boquete para ingresar a una oficina y llevarse computadoras, un microondas y otros elementos de trabajo.
Delincuentes ingresaron por un boquete a una RTO que ya denunció 20 robos este año
Los delincuentes hicieron un boquete para ingresar al taller. Se llevaron computadoras, un microondas y otros elementos. El hecho fue registrado por las cámaras
El caso fue difundido por Canal 7, medio que accedió a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento, donde quedó grabado el accionar de uno de los ladrones.
Según explicó el gerente del taller, Héctor Lescano, se trata de una situación que se repite desde hace años y que, pese a las medidas de seguridad implementadas, no logra detenerse.
"Nunca habían entrado al taller"
"Hace bastante tiempo que venimos padeciendo robos de manera constante. Es un juego del gato y el ratón, donde uno pone seguridad, va sobreprotegiendo el lugar de trabajo y ellos siempre le buscan la vuelta", sostuvo.
Lescano aseguró que este último episodio marcó un punto de quiebre porque fue la primera vez que los delincuentes lograron ingresar al taller.
"En casi 6 años que estamos acá nunca habían entrado al taller. Siempre fueron robos en el exterior. Se llevaron cámaras, el tanque de agua, caños y hasta el medidor de luz", relató.
El robo comenzó en uno de los sanitarios del taller
De acuerdo con el testimonio, los ladrones aprovecharon daños previos en los sanitarios destinados a los clientes para acceder al interior del predio. Desde allí realizaron perforaciones en distintas estructuras para llegar hasta la oficina principal de ingeniería.
"Se llevaron todas las computadoras y otras cosas que encontraron a su paso, incluso el microondas", detalló.
Las cámaras registraron la secuencia completa. Según el gerente, el delincuente conocía la existencia del sistema de vigilancia y aun así ingresó al lugar.
"Habiendo hecho el boquete, entró arrastrándose, sabiendo que había cámaras con sonido y detector de movimiento. Ingresó arrastrándose y se fue de la misma manera con lo que pudo llevar", afirmó.
El gerente también aseguró que la inseguridad afecta a otros comercios de la zona y reclamó mayores medidas de prevención.
"Desde Casa Fácil hasta otros negocios cercanos, todos hemos sido víctimas de robos constantes", señaló.
Además, sostuvo que el problema excede la capacidad operativa de los efectivos policiales que patrullan el sector y pidió una intervención más amplia de las autoridades provinciales.
Mientras tanto, la empresa, aseguró Lescano, continúa reforzando las medidas de seguridad con alarmas internas, sensores y barreras perimetrales, aunque reconoce que los hechos delictivos siguen ocurriendo de manera recurrente.