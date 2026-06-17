Delincuentes ingresaron por un boquete a una RTO que ya denunció 20 robos este año

Embed - El gerente de un taller de la RTO denunció que ya les robaron 20 veces en el año

"Nunca habían entrado al taller"

"Hace bastante tiempo que venimos padeciendo robos de manera constante. Es un juego del gato y el ratón, donde uno pone seguridad, va sobreprotegiendo el lugar de trabajo y ellos siempre le buscan la vuelta", sostuvo.

Lescano aseguró que este último episodio marcó un punto de quiebre porque fue la primera vez que los delincuentes lograron ingresar al taller.

"En casi 6 años que estamos acá nunca habían entrado al taller. Siempre fueron robos en el exterior. Se llevaron cámaras, el tanque de agua, caños y hasta el medidor de luz", relató.

El robo comenzó en uno de los sanitarios del taller

De acuerdo con el testimonio, los ladrones aprovecharon daños previos en los sanitarios destinados a los clientes para acceder al interior del predio. Desde allí realizaron perforaciones en distintas estructuras para llegar hasta la oficina principal de ingeniería.

Embed - Las cámaras de seguridad captaron a un delincuente que robó en un taller de RTO Crédito: Canal 7

"Se llevaron todas las computadoras y otras cosas que encontraron a su paso, incluso el microondas", detalló.

Las cámaras registraron la secuencia completa. Según el gerente, el delincuente conocía la existencia del sistema de vigilancia y aun así ingresó al lugar.

"Habiendo hecho el boquete, entró arrastrándose, sabiendo que había cámaras con sonido y detector de movimiento. Ingresó arrastrándose y se fue de la misma manera con lo que pudo llevar", afirmó.

El gerente también aseguró que la inseguridad afecta a otros comercios de la zona y reclamó mayores medidas de prevención.

"Desde Casa Fácil hasta otros negocios cercanos, todos hemos sido víctimas de robos constantes", señaló.

Además, sostuvo que el problema excede la capacidad operativa de los efectivos policiales que patrullan el sector y pidió una intervención más amplia de las autoridades provinciales.

Mientras tanto, la empresa, aseguró Lescano, continúa reforzando las medidas de seguridad con alarmas internas, sensores y barreras perimetrales, aunque reconoce que los hechos delictivos siguen ocurriendo de manera recurrente.