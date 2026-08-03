Una mujer con quemaduras graves fue trasladada en el helicóptero Halcón III de San Rafael al Lagomaggiore

Despliegue aéreo de alta complejidad

Ante la emergencia, se montó un rápido operativo policial y sanitario a bordo del helicóptero de la Policía de Mendoza, el Halcón III (EC-145). La aeronave despegó desde San Rafael con la paciente intubada y aterrizó a las 19.55 en la Base Cóndor.

Una paciente con quemaduras graves fue trasladada en el helicóptero Halcón III desde San Rafael al Hospital Lagomaggiore. Foto: Ministerio de Seguridad

En el helipuerto ya la aguardaba una ambulancia de alta complejidad del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Desde allí, la víctima fue trasladada por vía terrestre hacia el Hospital Lagomaggiore, en la Ciudad de Mendoza, donde quedó alojada en la unidad de cuidados intensivos para iniciar su tratamiento especializado. Hasta el momento, no se conoce cuál es el estado actual de la paciente.

El trabajo articulado entre la Policía de Mendoza y el sistema de salud permitió concretar un traslado sanitario aéreo de una paciente crítica desde el Hospital Schestakow hasta el Hospital Lagomaggiore, a bordo del Halcón III, para garantizar una atención de mayor complejidad. pic.twitter.com/lnNLNp4PIf — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) August 3, 2026

"El trabajo articulado entre la Policía de Mendoza y el sistema de salud permitió concretar un traslado sanitario aéreo de una paciente crítica desde el Hospital Schestakow hasta el Hospital Lagomaggiore, a bordo del Halcón III, para garantizar una atención de mayor complejidad", publicó la mnistra de Seguridad, Mercedes Rus, en sus redes sociales.