Una mujer de 40 años se encuentra internada en estado crítico tras sufrir un accidente doméstico en San Rafael. La víctima padeció una crisis convulsiva producto de un cuadro de epilepsia y, al desplomarse inconsciente, cayó directamente sobre un brasero encendido, lo que le provocó severas quemaduras en el rostro y la cabeza.
Una mujer con quemaduras graves fue trasladada en el helicóptero Halcón III de San Rafael al Lagomaggiore
Debido a la severidad de las lesiones, que afectaron sus vías respiratorias, se desplegó un servicio aéreo de urgencia en el helicóptero Halcón III para trasladarla al Hospital Lagomaggiore.
Tras el hecho, la mujer fue ingresada de urgencia al Hospital Schestakow de San Rafael. Sin embargo, dada la extrema gravedad del cuadro (que incluyó un severo compromiso de sus vías aéreas), el médico Clau Jordi solicitó la activación inmediata de un protocolo de traslado sanitario aéreo para derivarla a un centro de mayor complejidad.
Para mantener a la paciente estable, el equipo médico debió asistirla con ventilación mecánica, sedación, analgesia profunda y bloqueo neuromuscular. Luego de ser evaluada por el servicio de cirugía, se confirmó que debía ser tratada de manera urgente en una unidad especializada para quemados.
Despliegue aéreo de alta complejidad
Ante la emergencia, se montó un rápido operativo policial y sanitario a bordo del helicóptero de la Policía de Mendoza, el Halcón III (EC-145). La aeronave despegó desde San Rafael con la paciente intubada y aterrizó a las 19.55 en la Base Cóndor.
En el helipuerto ya la aguardaba una ambulancia de alta complejidad del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Desde allí, la víctima fue trasladada por vía terrestre hacia el Hospital Lagomaggiore, en la Ciudad de Mendoza, donde quedó alojada en la unidad de cuidados intensivos para iniciar su tratamiento especializado. Hasta el momento, no se conoce cuál es el estado actual de la paciente.
"El trabajo articulado entre la Policía de Mendoza y el sistema de salud permitió concretar un traslado sanitario aéreo de una paciente crítica desde el Hospital Schestakow hasta el Hospital Lagomaggiore, a bordo del Halcón III, para garantizar una atención de mayor complejidad", publicó la mnistra de Seguridad, Mercedes Rus, en sus redes sociales.
En pocas palabras
- Traslado aéreo: una mujer con quemaduras graves fue trasladada en helicóptero al Hospital Lagomaggiore.
- Accidente doméstico: sufrió quemaduras en rostro y cabeza tras caer sobre un brasero en un cuadro de epilepsia.
- Estado crítico: la paciente, con vías respiratorias comprometidas, se encuentra en terapia intensiva.