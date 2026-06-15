El modus operandi de la Banda de las Hilux: robaba camionetas y las llevaba al norte argentino

banda camionetas jujuy 2 Los elementos secuestrados en los allanamientos a la banda.

El modus operandi de la Banda de las Hilux

Los detectives lograron el hilo conductor del caso mediante un seguimiento por geolocalización que los condujo a un domicilio en la localidad de Ezeiza, donde hallaron el rodado denunciado con el tambor del sistema de arranque forzado, junto a otras dos camionetas de la misma marca.

Al profundizar las tareas investigativas y analizar las filmaciones de las cámaras de seguridad, los especialistas detectaron que la organización utilizaba un Fiat Argo y una Ford EcoSport como vehículos de apoyo en la vía pública, llegando a la conclusión de que desde ese vehículo se marcaba a las camionetas y luego las sustraían cuando las víctimas las dejaban estacionadas en algún lugar.

banda camionetas jujuy 3 La banda tenía en su poder varias llaves duplicadas de las camionetas.

En los procedimientos contra la banda se incautó un arsenal tecnológico compuesto por 26 teléfonos celulares, 3 computadoras, una tablet, un pendrive, 15 máquinas de impresión 3D, un tester automotriz, dos escáneres, un programador de llaves y máquinas cortadoras de llaves automáticas.

La resolución del juez impuso la prisión preventiva para el jefe y el lugarteniente de la Banda de las Hilux, notificando además a otras 10 personas que permanecen vinculadas a la causa penal por asociación ilícita.