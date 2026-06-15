Un total de 25 camionetas robadas y una red delictiva interprovincial desarticulada son el resultado de una investigación que culminó con el procesamiento y la prisión preventiva de los 2 cabecillas de la llamada Banda de las Hilux por el delito de asociación ilícita.
El modus operandi de la Banda de las Hilux: robaba camionetas y las llevaba al norte argentino
Tras 16 allanamientos en el conurbano y el norte del país, la Justicia dictó la prisión preventiva para los dos cabecillas de la banda criminal
Las detenciones se hicieron efectivas tras 16 allanamientos realizados por la Policía de Buenos Aires en distintos partidos del sur del conurbano bonaerense y en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
La investigación nación a partir de la denuncia de una mujer a principios de mayo de este año por la sustracción de su camioneta estacionada en el barrio de Núñez.
El modus operandi de la Banda de las Hilux
Los detectives lograron el hilo conductor del caso mediante un seguimiento por geolocalización que los condujo a un domicilio en la localidad de Ezeiza, donde hallaron el rodado denunciado con el tambor del sistema de arranque forzado, junto a otras dos camionetas de la misma marca.
Al profundizar las tareas investigativas y analizar las filmaciones de las cámaras de seguridad, los especialistas detectaron que la organización utilizaba un Fiat Argo y una Ford EcoSport como vehículos de apoyo en la vía pública, llegando a la conclusión de que desde ese vehículo se marcaba a las camionetas y luego las sustraían cuando las víctimas las dejaban estacionadas en algún lugar.
En los procedimientos contra la banda se incautó un arsenal tecnológico compuesto por 26 teléfonos celulares, 3 computadoras, una tablet, un pendrive, 15 máquinas de impresión 3D, un tester automotriz, dos escáneres, un programador de llaves y máquinas cortadoras de llaves automáticas.
La resolución del juez impuso la prisión preventiva para el jefe y el lugarteniente de la Banda de las Hilux, notificando además a otras 10 personas que permanecen vinculadas a la causa penal por asociación ilícita.