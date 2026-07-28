El modus operandi de la banda de viudas negras que fue desbartada: hay 4 detenidos

Uno de los lugares donde operaba la banda de viudas negras.

Los allanamientos contra la banda de viudas negras

Horas más tarde, las víctimas despertaron y comprobaron que les habían robado distintos objetos de valor, por lo que radicaron la denuncia, confirmaron fuentes oficiales vinculadas a la investigación.

A partir de distintas tareas investigativas, el personal analizó imágenes de cámaras públicas y privadas y logró reconstruir el recorrido de los involucrados. De esa manera identificó a los hombres y mujeres que participaron del robo, además del vehículo utilizado para concretarlo, un auto Renault Logan blanco.

Uno de los lugares donde operaba la banda de viudas negras.

Las averiguaciones permitieron establecer la identidad de los sospechosos de integrar la banda de viudas negras y determinar que dos de ellos residían en la Villa Zavaleta y otro en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón, por lo que la Justicia ordenó allanamientos simultáneos.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidos 3 integrantes de la banda en la Ciudad de Buenos Aires y un cuarto sospechoso en Morón. Además, los efectivos secuestraron 3 celulares y elementos de interés para la investigación.

En la investigación contra la banda de viudas negras intervinieron el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 30, a cargo de Martín Sebastián Peluso, el Juzgado Nacional de Menores 3, de Julia Marano Sanchis, y el Juzgado de Garantías 6 del Departamento Judicial Morón, liderado por Ricardo Julio Fraga.