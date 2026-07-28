Una banda de viudas negras fue desbaratada tras una batería de allanamientos que se realizaron en la Villa Zavaleta y en Morón, dentro del conurbano de Buenos Aires. En los operativos se logró la detención de 4 sospechoso, entre ellos una menor de edad.
El modus operandi de la banda de viudas negras que fue desbartada: hay 4 detenidos
La investigación se con un robo cometido en junio cuando dos hombres conocieron a dos viudas negras en un boliche del barrio de Palermo.
La investigación se inició a raíz de un robo cometido el 6 de junio de este año, cuando dos hombres conocieron a dos mujeres en un boliche del barrio de Palermo.
Las víctimas y las 2 viudas negras se dirigieron a una barbería, donde consumieron bebidas alcohólicas y perdieron el conocimiento, según detallaron en la denuncia que realizaron luego.
Los allanamientos contra la banda de viudas negras
Horas más tarde, las víctimas despertaron y comprobaron que les habían robado distintos objetos de valor, por lo que radicaron la denuncia, confirmaron fuentes oficiales vinculadas a la investigación.
A partir de distintas tareas investigativas, el personal analizó imágenes de cámaras públicas y privadas y logró reconstruir el recorrido de los involucrados. De esa manera identificó a los hombres y mujeres que participaron del robo, además del vehículo utilizado para concretarlo, un auto Renault Logan blanco.
Las averiguaciones permitieron establecer la identidad de los sospechosos de integrar la banda de viudas negras y determinar que dos de ellos residían en la Villa Zavaleta y otro en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón, por lo que la Justicia ordenó allanamientos simultáneos.
Como resultado de los procedimientos fueron detenidos 3 integrantes de la banda en la Ciudad de Buenos Aires y un cuarto sospechoso en Morón. Además, los efectivos secuestraron 3 celulares y elementos de interés para la investigación.
En la investigación contra la banda de viudas negras intervinieron el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 30, a cargo de Martín Sebastián Peluso, el Juzgado Nacional de Menores 3, de Julia Marano Sanchis, y el Juzgado de Garantías 6 del Departamento Judicial Morón, liderado por Ricardo Julio Fraga.
En pocas palabras
- Banda de viudas negras: Desbaratada tras operativos en Villa Zavaleta y Morón, con 4 detenidos.
- Modus operandi: Engañaban a hombres en boliches para robarles tras drogarlos.
- Investigación: Se inició por un robo cometido en junio y se utilizaron cámaras para identificar a los sospechosos.