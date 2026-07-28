Un adolescente de 17 años, con 12 antecedentes por delitos como robos agravados con arma de fuego y robos en poblado y en banda, fue detenido en Buenos Aires cuando salía de su domicilio y se convirtió en el último integrante de la banda de menores conocida como los Atrevidos, acusada de cometer robos de vehículos en el barrio porteño de Barracas.
Cayó el último integrante de la banda de los Atrevidos: tiene 17 años y 12 antecedentes por robos
La banda cruzaba desde Avellaneda hacia la Ciudad de Buenos Aires para cometer robos de vehículos, principalmente en los barrios del sur porteño
Según el parte policial que se informó de manera oficial, la aprehensión fue llevada adelante por agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que localizaron al sospechoso en la calle Montaño al 500, en el partido bonaerense de Avellaneda, tras una serie de tareas investigativas.
El adolescente era el único integrante que permanecía prófugo luego de que otros 4 menores fueran arrestados en 8 allanamientos realizados en Avellaneda hace pocas semanas. Por disposición del Juzgado Nacional de Menores 5, fue trasladado al Instituto Inchausti.
El accionar de la banda de los Atrevidos
La investigación comenzó por el robo cometido el 30 de abril de este año, cuando 5 delincuentes armados le robaron una camioneta Jeep Renegade a una mujer que acababa de salir de una carnicería ubicada sobre Arzobispo Espinosa al 1500, en Barracas.
A partir de la denuncia de la víctima y del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores reconstruyeron la secuencia del robo e identificaron a los sospechosos. Además, detectaron un perfil de Instagram donde los propios delincuentes publicaron un video a bordo del vehículo robado con mensajes como "Arriba Los Atrevidos", "jueves de Jeep" y distintos emojis.
Con esos elementos, la Justicia ordenó 8 allanamientos en Avellaneda, realizados por efectivos de la División Investigaciones Comunales 4, la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otras dependencias judiciales.
De acuerdo con la investigación, la banda cruzaba desde Avellaneda hacia la Ciudad de Buenos Aires para cometer robos de vehículos, principalmente en los barrios del sur porteño y en algunas localidades bonaerenses. Luego trasladaban los autos hasta Dock Sud, donde eran desmantelados para su posterior comercialización ilegal.
En pocas palabras
- Cayó último integrante: Fue detenido un adolescente de 17 años, con 12 antecedentes, y es el último de la banda de los Atrevidos.
- Modus Operandi: La banda robaba vehículos en Buenos Aires y los desmantelaba en Avellaneda para su venta ilegal.
- Investigación: La policía identificó a los delincuentes a través de cámaras y un perfil de Instagram donde publicaban sus robos.