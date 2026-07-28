Cayó el último integrante de la banda de los Atrevidos: tiene 17 años y 12 antecedentes por robos

El accionar de la banda de los Atrevidos

La investigación comenzó por el robo cometido el 30 de abril de este año, cuando 5 delincuentes armados le robaron una camioneta Jeep Renegade a una mujer que acababa de salir de una carnicería ubicada sobre Arzobispo Espinosa al 1500, en Barracas.

A partir de la denuncia de la víctima y del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores reconstruyeron la secuencia del robo e identificaron a los sospechosos. Además, detectaron un perfil de Instagram donde los propios delincuentes publicaron un video a bordo del vehículo robado con mensajes como "Arriba Los Atrevidos", "jueves de Jeep" y distintos emojis.

#POLICIALES Cayó en Avellaneda la banda de “Los Atrevidos”: menores robaban autos en Barracas y festejaban los golpes en Instagram https://t.co/ylbblpzH0d pic.twitter.com/WyY0SN5vH7 — DataConurbano / NET (@DataConurbano) May 21, 2026

Con esos elementos, la Justicia ordenó 8 allanamientos en Avellaneda, realizados por efectivos de la División Investigaciones Comunales 4, la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otras dependencias judiciales.

De acuerdo con la investigación, la banda cruzaba desde Avellaneda hacia la Ciudad de Buenos Aires para cometer robos de vehículos, principalmente en los barrios del sur porteño y en algunas localidades bonaerenses. Luego trasladaban los autos hasta Dock Sud, donde eran desmantelados para su posterior comercialización ilegal.