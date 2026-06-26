Un motociclista murió tras un accidente con una camioneta frente al Parque Metropolitano de Maipú

Según la información oficial del Ministerio de Seguridad, el accidente ocurrió frente a ese espacio verde en los primeros minutos de este viernes y fue protagonizado por una moto y una camioneta.

En detalle, el choque involucró una moto Suzuki de 100 cilindradas que impactó frontalmente con una camioneta VW Amarok que realizó una maniobra para incorporarse a la autopista.