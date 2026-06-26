Un accidente vial se cobró la vida de un motociclista pasada la medianoche del jueves en las inmediaciones del Parque Metropolitano de Maipú.
Tragedia
Un motociclista murió tras un accidente con una camioneta frente al Parque Metropolitano de Maipú
La víctima fatal del accidente en Maipú conducía una moto de 100 cilindradas y tenía 50 años
Según la información oficial del Ministerio de Seguridad, el accidente ocurrió frente a ese espacio verde en los primeros minutos de este viernes y fue protagonizado por una moto y una camioneta.
En detalle, el choque involucró una moto Suzuki de 100 cilindradas que impactó frontalmente con una camioneta VW Amarok que realizó una maniobra para incorporarse a la autopista.
El motociclista, de 50 años, salió despedido del vehículo y perdió la vida a los pocos minutos tras caer sobre el asfalto.
En tanto que personal policial realizó un test de alcoholemia al conductor de la camioneta tras el accidente, el cual arrojó resultado negativo.