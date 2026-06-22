Un hombre perdió la vida y una mujer quedó internada en delicado estado de salud tras protagonizar un accidente cuando circulaba en una moto. El hecho fatal ocurrió en las primeras horas de este lunes, en Maipú.
Trágico
Un motociclista murió y su acompañante está grave tras un accidente en Maipú
La primera reconstrucción del accidente apunta a que la moto chocó contra un árbol y terminó en una acequia
El hombre de 37 años circulaba a bordo de una moto de 110 cilindradas acompañado por una mujer de 38 años. Cerca de la 1.30, transitaban por el cruce de calles Santa María de Oro y Carrizo.
El parte oficial del Ministerio de Seguridad informó que la moto impactó primero contra un árbol y luego cayó a una acequia. Testigos que vieron el accidente llamaron al 911 y una ambulancia llegó hasta el lugar, aunque el conductor ya había perdido la vida.
En tanto que la mujer fue trasladada al Hospital Central donde quedó internada con politraumatismos graves que sufrió en el accidente.