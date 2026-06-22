Un motociclista murió y su acompañante está grave tras un accidente en Maipú

El hombre de 37 años circulaba a bordo de una moto de 110 cilindradas acompañado por una mujer de 38 años. Cerca de la 1.30, transitaban por el cruce de calles Santa María de Oro y Carrizo.

La mujer quedó internada en el Hospital Central tras el accidente.

El parte oficial del Ministerio de Seguridad informó que la moto impactó primero contra un árbol y luego cayó a una acequia. Testigos que vieron el accidente llamaron al 911 y una ambulancia llegó hasta el lugar, aunque el conductor ya había perdido la vida.