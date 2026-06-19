Un accidente vehicular ocurrido en la madrugada de este viernes en la conexión entre el Acceso Sur y el Acceso Este generó un caos vehicular en esas arterias de ingreso a la Ciudad, aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridos.
Atención conductores
Caos por un accidente con un conductor alcoholizado en el empalme del Acceso Sur y Acceso Este
Dos vehículos chocaron en la curva que empalma ambos accesos y no hubo heridos de consideración en el accidente
El accidente ocurrió en el rulo que conecta la mano que va hacia el norte del Acceso Sur con el Acceso Este en dirección al oeste.
En esa pronunciada curva, que rodea el Cóndor, chocaron dos autos: un Chevrolet Corsa y un Fiat Uno. El segundo de esos vehículos quedó directamente sobre una de las trochas de la curva lo que redujo el tránsito vehicular a una sola mano.
Producto del accidente no hubo heridos de consideración aunque si un caos vehicular en esa zona que es clave a primera hora de la mañana.
Según la Policía que intervino en el accidente, el conductor del Fiat Uno tenía 1,44 gramos de alcohol en sangre.