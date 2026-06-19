Caos por un accidente con un conductor alcoholizado en el empalme del Acceso Sur y Acceso Este

El accidente ocurrió en el rulo que conecta la mano que va hacia el norte del Acceso Sur con el Acceso Este en dirección al oeste.

accidente acceso 2 Un Fiat Uno fue uno de los protagonistas del accidente.

En esa pronunciada curva, que rodea el Cóndor, chocaron dos autos: un Chevrolet Corsa y un Fiat Uno. El segundo de esos vehículos quedó directamente sobre una de las trochas de la curva lo que redujo el tránsito vehicular a una sola mano.