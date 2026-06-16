Un accidente ocurrido a media mañana de este martes en Las Heras dejó a un ciclista internado en delicado estado de salud. El incidente ocurrió cuando fue impactado por una formación del Metrotranvía en uno de los paradores ubicados en Las Heras.
En Las Heras
Un ciclista está en grave estado tras protagonizar un accidente con el Metrotranvía
El accidente ocurrió a media mañana y la víctima, de 80 años aproximadamente, quedó internado en delicado estado de salud
Según la información oficial, el accidente ocurrió cerca de las 11.30 en el parador ubicado en calles San Miguel y Pasteur, en Las Heras. Según la primera información, por la vías se encontraba cruzando el ciclista, de 80 años aproximadamente.
Por motivos que se investigan, el hombre fue impactado por una dupla del Metrotranvía y quedó tirado en el suelo. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió y lo traslado a un hospital.
Según la primera información tras el accidente, la víctima tenía signos vitales leves por lo que su estado de salud era complejo.