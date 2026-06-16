Un ciclista está en grave estado tras protagonizar un accidente con el Metrotranvía

Según la información oficial, el accidente ocurrió cerca de las 11.30 en el parador ubicado en calles San Miguel y Pasteur, en Las Heras. Según la primera información, por la vías se encontraba cruzando el ciclista, de 80 años aproximadamente.

Por motivos que se investigan, el hombre fue impactado por una dupla del Metrotranvía y quedó tirado en el suelo. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió y lo traslado a un hospital.