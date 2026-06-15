Un accidente entre una Peugeot Partner y un Toyota Yaris terminó con uno de los vehículos volcado en una transitada esquina de Maipú, en un hecho que ocurrió este lunes cerca de las 13.30 y que quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada en una estación de servicio de la zona.
Un impactante accidente terminó con una camioneta volcada en una esquina con semáforos de Maipú
Ocurrió en la intersección de Palma y Ozamis y quedó registrado por una cámara de seguridad de una estación de servicio cercana
El choque se produjo en la intersección de calles Palma y Ozamis, un cruce que cuenta con semáforos. En las imágenes de la cámara puede observarse el momento de la colisión y cómo, tras el impacto, la Peugeot Partner termina volcando sobre la calzada.
De acuerdo con la información suministrada por la Policía, el Toyota Yaris era conducido por una mujer de 39 años y circulaba por calle Tropero Sosa en dirección este-oeste, mientras que la Peugeot Partner, manejada por una mujer de 38 años, avanzaba por calle Ozamis de norte a sur. Por causas que aún son materia de investigación, ambos rodados colisionaron en la intersección.
Tras el llamado de testigos a la línea de emergencias 911, personal de Bomberos Voluntarios acudió al lugar para asistir a las personas involucradas en el hecho y colaborar en las tareas de emergencia.
La conductora de la Peugeot Partner fue atendida por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes le diagnosticaron traumatismos leves y dispusieron su traslado al Hospital del Carmen para una mejor evaluación.
Por su parte, efectivos de Policía Vial realizaron el test de alcoholemia a ambas conductoras. Los resultados fueron negativos en los dos casos, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.
Ahora será materia de investigación determinar la mecánica del accidente y establecer cómo se produjo la colisión en una intersección semaforizada que suele registrar un importante movimiento vehicular.