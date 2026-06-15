Un impactante accidente terminó con una camioneta volcada en una esquina con semáforos de Maipú

Embed - Fuerte choque en una esquina de Maipú que terminó con una Partner dada vuelta

Tras el llamado de testigos a la línea de emergencias 911, personal de Bomberos Voluntarios acudió al lugar para asistir a las personas involucradas en el hecho y colaborar en las tareas de emergencia.

La conductora de la Peugeot Partner fue atendida por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes le diagnosticaron traumatismos leves y dispusieron su traslado al Hospital del Carmen para una mejor evaluación.

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Por su parte, efectivos de Policía Vial realizaron el test de alcoholemia a ambas conductoras. Los resultados fueron negativos en los dos casos, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ahora será materia de investigación determinar la mecánica del accidente y establecer cómo se produjo la colisión en una intersección semaforizada que suele registrar un importante movimiento vehicular.