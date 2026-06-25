Doble terremoto en menos de 1 minuto: qué se sabe del fenómeno que destrozó Venezuela

Lamentablemente, Venezuela atraviesa horas de conmoción tras un doble terremoto que sacudió gran parte del país. Los sismos de gran magnitud ocurrieron este miércoles con menos de un minuto de diferencia y generaron al menos 164 muertes, derrumbes, cortes de energía, evacuaciones y escenas de desesperación, especialmente en Caracas.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los movimientos alcanzaron magnitudes de entre 7,1 y 7,5, según las actualizaciones preliminares difundidas durante la emergencia. Ambos tuvieron su epicentro en las cercanías de Morón, sobre la costa caribeña venezolana.
Uno de los factores que explica la intensidad de los daños fue la escasa profundidad de los sismos. El primero se registró a 13 kilómetros y el segundo a 10 kilómetros bajo la superficie, lo que permitió que la energía se transmitiera con mayor fuerza a las zonas urbanas.
Un episodio poco habitual que aún analizan los especialistas tras el terremoto en Venezuela
Los expertos clasifican estos eventos como terremotos tectónicos de gran magnitud y foco superficial, producidos por la liberación repentina de energía acumulada en fallas geológicas vinculadas al movimiento de las placas tectónicas.
La particularidad del caso radica en que los dos movimientos ocurrieron con apenas 60 segundos de diferencia. Los especialistas todavía intentan determinar si se trató de un sismo principal seguido casi de inmediato por otro evento de gran magnitud o de una secuencia sísmica más compleja asociada a una misma zona de ruptura.
Las imágenes más impactantes llegaron desde Caracas. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó el colapso de edificios y viviendas, especialmente en el barrio de Altamira, donde describió situaciones “alarmantes”. Testigos relataron escenas de pánico en centros comerciales, oficinas y complejos residenciales.
Además, una periodista de la agencia AFP informó la destrucción total de un edificio de 22 pisos en Altamira, mientras familiares y rescatistas buscaban sobrevivientes entre los escombros. Se calcua que son miles los desaparecidos.
Tras los terremotos se registraron varias réplicas, por lo que las autoridades recomendaron permanecer en espacios abiertos y evitar el ingreso a estructuras potencialmente dañadas.
Por su magnitud y consecuencias, estos sismos ya figuran entre los más importantes registrados en Venezuela en más de un siglo, junto al terremoto de San Narciso de 1900, de magnitud 7,6, y al sismo de Sucre de 2018, que alcanzó 7,3. Los especialistas continúan analizando la secuencia para comprender con precisión cómo se relacionaron ambos eventos.