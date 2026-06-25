Doble terremoto en menos de 1 minuto: qué se sabe del fenómeno que destrozó Venezuela

Devastación total tras el doble terremoto en menos de 1 minuto. Sufre Venezuela. Foto: gentileza

Un episodio poco habitual que aún analizan los especialistas tras el terremoto en Venezuela

Los expertos clasifican estos eventos como terremotos tectónicos de gran magnitud y foco superficial, producidos por la liberación repentina de energía acumulada en fallas geológicas vinculadas al movimiento de las placas tectónicas.

La particularidad del caso radica en que los dos movimientos ocurrieron con apenas 60 segundos de diferencia. Los especialistas todavía intentan determinar si se trató de un sismo principal seguido casi de inmediato por otro evento de gran magnitud o de una secuencia sísmica más compleja asociada a una misma zona de ruptura.

Las imágenes más impactantes llegaron desde Caracas. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó el colapso de edificios y viviendas, especialmente en el barrio de Altamira, donde describió situaciones “alarmantes”. Testigos relataron escenas de pánico en centros comerciales, oficinas y complejos residenciales.

El pueblo venezolano y el padecimiento por el doble terremoto que azotó varias ciudades. Foto: gentileza

Además, una periodista de la agencia AFP informó la destrucción total de un edificio de 22 pisos en Altamira, mientras familiares y rescatistas buscaban sobrevivientes entre los escombros. Se calcua que son miles los desaparecidos.

Tras los terremotos se registraron varias réplicas, por lo que las autoridades recomendaron permanecer en espacios abiertos y evitar el ingreso a estructuras potencialmente dañadas.

Por su magnitud y consecuencias, estos sismos ya figuran entre los más importantes registrados en Venezuela en más de un siglo, junto al terremoto de San Narciso de 1900, de magnitud 7,6, y al sismo de Sucre de 2018, que alcanzó 7,3. Los especialistas continúan analizando la secuencia para comprender con precisión cómo se relacionaron ambos eventos.