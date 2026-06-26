Guaymallén fortalece los controles viales con tecnología y más personal por las obras en el Acceso Este

Cuadruplican los recursos y se agiliza el relevo de actas

Los anuncios y la presentación de las nuevas herramientas operativas se realizaron en el marco de las actividades por el Día Nacional de la Seguridad Vial. El acto estuvo encabezado por el intendente local, Marcos Calvente, y la ministra de Seguridad y Justicia de la Provincia, Mercedes Rus, acompañados por el jefe de la Policía Vial, Claudio Machuca, el secretario de Gobierno, Ignacio Conte, y Karina Quevedo de la Fundación Estrellas Amarillas.

Durante el encuentro, Calvente dimensionó el esfuerzo presupuestario para afrontar la emergencia vial del departamento:

“Hemos cuadruplicado los recursos disponibles en el municipio para abordar este tipo de situaciones. De 20 inspectores de tránsito vamos a alcanzar los 80 y de cinco movilidades vamos a alcanzar las 20 para realizar exclusivamente tareas de tránsito", remarcó el intendente.

El intendente de Guaymallen, Marcos Calvente

El jefe comunal detalló que, gracias a la ordenanza, se descentralizará la intervención de peritos complejos. "Todo inspector de tránsito ahora tiene las facultades y las capacidades de relevar un accidente vial leve sin la necesidad imperiosa de que peritos de accidentología releven esa situación. Eso va a permitir despejar la calle o el mismo Acceso y mover rápidamente los autos involucrados".

Cómo funcionará el relevo fotográfico y el chatbot "Gina"

De acuerdo al articulado de la ordenanza, los agentes municipales de la flamante UMRO procederán bajo estrictos protocolos fijados por la Ley Provincial de Tránsito Nº 9024. Al llegar al lugar del hecho, el personal tomará registro fotográfico obligatorio de la escena, la posición de los rodados desde distintos ángulos, las huellas de frenado, restos de materiales y la señalética vial existente. Una vez asegurada la prueba, se ordenará el retiro inmediato de los vehículos a un sector próximo que no obstruya la circulación.

De forma complementaria, la ordenanza autorizó el uso de tecnología para la autogestión de los siniestros. La Municipalidad sumará funciones específicas a su chatbot oficial de WhatsApp, denominado “Gina”, que permitirá a los conductores involucrados o a terceros testigos realizar las siguientes acciones en tiempo real:

Reportar accidentes de tránsito leves de forma automática.

accidentes de tránsito leves de forma automática. Adjuntar documentación civil y del seguro mediante el celular.

documentación civil y del seguro mediante el celular. Subir fotos del siniestro, ubicación y datos de los vehículos para el proceso legal interno.

del siniestro, ubicación y datos de los vehículos para el proceso legal interno. Comunicar posibles infracciones viales en la vía pública para desplazar personal municipal.

Respaldo provincial y control de motocicletas

Por su parte, la ministra Mercedes Rus acompañó la iniciativa municipal y repasó las políticas preventivas que lleva adelante la provincia, recordando que quienes conducen con más de un gramo de alcohol en sangre permanecen inhabilitados independientemente del pago de la sanción comercial.

La ministra de Seguridad y Justicia de la Provincia, Mercedes Rus

Asimismo, Rus alertó sobre el fuerte incremento del parque de motocicletas en la provincia (con 2.500 unidades nuevas registradas solo en el primer trimestre del año) lo que motivó una suba del 40% en los controles viales y del 73% en las retenciones. En ese sentido, destacó el funcionamiento de la nueva playa integral de gestión de vehículos secuestrados que ya asiste a Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y Luján de Cuyo.

Finalmente, la funcionaria provincial anticipó que la próxima semana se reglamentará formalmente la Ley de Modo Testigo a nivel provincial, permitiendo que los registros audiovisuales vecinales de infracciones que ingresen por la app Mendoza por Mí sirvan como herramientas de educación y trazabilidad judicial ante los tribunales de tránsito.